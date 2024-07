Nothing Phone 2a Plus, confermato il design ufficiale

Sono quasi ultimati i lavori sulla realizzazione del prossimo smartphone di punta a marchio Nothing. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Nothing Phone 2a Plus, nuovo smartphone dell’azienda che sarà annunciato tra qualche ora sul mercato. Nonostante manchino quindi poche ore al suo debutto, sono emerse in rete alcune immagini renders che ci hanno confermato il design definitivo di questo smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing Phone 2a Plus, confermato il design a ridosso dal debutto

A poche ore dal debutto ufficiale del nuovo smartphone a marchio Nothing, l’azienda ha confermato ufficialmente il design tramite una nuova immagine teaser. Osservando l’immagine in questione, possiamo dunque notare la somiglianza con il fratello minore Nothing Phone 2a. Sul retro trovano infatti piatti due sensori fotografici posti uno di fianco all’altro. Anche questa volta, la backcover sarà semi trasparente e lascerà quindi intravedere le componentistiche interne dello smartphone.

Oltre a questo, immancabili anche qui sul retro gli ormai iconici LED luminosi che cambiano effetto in base alle notifiche in arrivo. Il nuovo Nothing Phone 2a Plus, come già anticipato nelle scorse settimane, sarà sostanzialmente una versione leggermente potenziata dello scorso modello presentato qualche tempo fa dall’azienda. Una delle maggiori differenze risiederà nelle prestazioni.

Il nuovo dispositivo a marchio Nothing sarà infatti alimentato questa volta da un altro processore di casa MediaTek. Si tratterà questa volta del soc MediaTek Dimensity 7350, che dovrebbe quindi garantire delle performance maggiori rispetto al passato. Oltre a questo, ci sarà anche qualche piccolo miglioramento dal punto di vista fotografico. La fotocamera anteriore per i selfie questa volta sarà infatti da 50 MP, mentre sul precedente modello era da 32 MP. Un’altra differenza che conosciamo sarà poi la presenza del supporto alla ricarica rapida da 50W contro i 45W del modello precedente.

Non ci resta quindi che attendere il debutto ufficiale di Nothing Phone 2a Plus.