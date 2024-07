La gamma di prodotti di Esselunga spazia dai più recenti e avanzati modelli di smartphone alle televisioni più innovative, passando anche per smartwatch ed elettrodomestici di grandi dimensioni per la vostra casa. Ogni visita a uno store Esselunga diventa un’occasione imperdibile per scoprire affari eccezionali! La catena si distingue anche per i suoi volantini periodici sensazionali, ricchi di promozioni straordinarie che permettono di risparmiare considerevolmente anche su brand di fascia altissima e “pregiata” come Apple, Samsung, Xiaomi, LG o Motorola. Tutte le offerte sono irresistibili, riuscirete a resistere?

Esselunga non si limita quindi ad offrire alla clientela una vastissima gamma di prodotti alimentari e di consumo quotidiano, ma si distingue anche per un reparto tecnologico straordinariamente ben fornito, ricco di offerte imperdibili. La selezione di articoli tech di altissimo livello presente nei suoi store sparsi per tutta Italia è tale da poter competere senza alcun dubbio con quella dei negozi specializzati più famosi e prestigiosi come Comet, Mediaworld o Expert. I prezzi sono estremamente competitivi e la lista dei dispositivi disponibili sugli scaffali è davvero gigantesca.

Esselunga vi aspetta con uno Smartwatch Xiaomi a dir poco assurdo

Attualmente, la promozione più incredibile riguarda lo smartwatch Xiaomi Redmi 2, acquistabile a un prezzo estremamente conveniente. Grazie al grandissimo display TFT da 1,47 pollici e alla risoluzione nitidissima di 172×320 pixel, lo Xiaomi Redmi 2 disponibile da Esselunga regala prestazioni eccellenti. Il device raggiunge persino 14 giorni di utilizzo ininterrotto senza necessità di ricarica. Questo dispositivo è perfetto per chi pratica attività fisica o vuole semplicemente monitorare costantemente la propria salute.

Questo smartwatch è altamente funzionale e utilissimo grazie alle sue oltre 30 modalità fitness integrate. L’app Mi Fitness facilita il monitoraggio dei progressi personali, rendendo ogni allenamento più efficace. Esselunga propone questo straordinario device a un prezzo davvero irresistibile di soli 19,90 euro! Come è possibile? Meglio scoprirlo subito sul sito web ufficiale (accedendo da questo link) e trovare lo store Esselunga più vicino per approfittare della promo. Non perdete questa occasione unica di ottenere tecnologia di altissima qualità ad un prezzo del tutto folle.