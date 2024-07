Apple potrebbe espandere la famiglia iPhone nel corso del 2025 presentando un nuovo modello appartenente alla linea SE. Questa serie contraddistingue i device della mela più economici rispetto alla numerazione ufficiale e rende più accessibile l’ecosistema della Mela agli utenti.

Sebbene il lancio degli iPhone SE di nuova generazione è ancora molto lontano, le indiscrezioni a riguardo stanno già iniziando a trapelare. Stando a quanto emerso in queste ore, gli analisti hanno ottenuto alcune informazioni in merito ai display dei nuovi dispositivi.

Apple potrebbe affidarsi ai pannelli prodotti da BOE a cui si affiancherà anche LG Display. Entrambi i produttori realizzeranno gli schermi OLED che saranno utilizzati sulla prossima linea di iPhone SE. Non si tratta di una novità assoluta, in quanto entrambe le aziende hanno già collaborato con l’azienda americana in precedenza.

Apple sta cercando un fornitore di display per la nuova generazione di iPhone SE che sarà presentata nel corso del prossimo anno

BOE e LG hanno battuto la concorrenza di Samsung Display con un’offerta più economica per Apple. Tuttavia, la sfida questa volta potrebbe essere più ardua che in passato. Le stime iniziali indicano che a BOE sarà affidato il 60 o 70% della produzione totale, pari a circa 20 milioni di unità l’anno. La restante quota, invece, sarà affidata a LG Display.

Al fine di ottimizzare le economie di scala e le sinergie interne, sugli iPhone SE di nuova generazione potrebbe essere utilizzato un pannello già utilizzato in precedenza. Gli analisti credono che il display di iPhone 13 sarà riutilizzato sul nuovo modello della mela.

Questo display è già prodotto da LG Display, quindi ci sarà un risparmio importante per l’azienda cliente e il fornitore. Secondo ulteriori report, il display di iPhone SE 4 avrà una diagonale di 6,06 pollici invece dei 6.1 pollici di iPhone 13. La riduzione della diagonale comporterà un adattamento del processo produttivo, anche se minimo per il produttore.

Infine, potrebbe esserci anche Tianma, un terzo produttore di display pronto a collaborare con Apple. La qualità dei loro prodotti è ancora in fase di valutazione ma, di certo, le alternative all’azienda di Cupertino non mancano.