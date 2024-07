Il prezzo di questo tablet android è scontato del 78% su Amazon, dimostrando a tutti quanto l’azienda americana sia spesso in grado di ridurre fortemente la spesa che gli utenti possono sostenere in fase d’acquisto di un prodotto di elettronica generale, oltre che d’informatica.

Il modello che oggi è possibile trovare fortemente scontato è realizzato da Blackview, trattasi del Blackview Tab 11, con un pannello da 10,36 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima di 2000 x 1200 pixel (corrispondente per l’esattezza al FullHD+). Sotto il cofano è possibile trovare processore MediaTek MT8183, octa-core con una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che allo stesso tempo risulta essere espandibile tramite microSD).

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis ed un elenco incredibile di offerte speciali.

Tablet Android: il suo prezzo è il migliore

Il tablet viene originariamente posto sul mercato da Blackview ad un prezzo complessivamente elevato, poiché l’acquisto richiederebbe l’esborso di 699 euro. A questo punto è possibile ridurre la spesa prima di tutto di 202 euro, applicando il coupon che trovate inserito in pagina, per poi aggiungere il 50% con il codice XF3S99H, ciò vi permetterà di ridurre il tutto complessivamente del 78% circa, sempre rispetto al suddetto listino. Non cambiano le condizioni di vendita, è distribuito no brand (essendo assente lo sportellino per la SIM) e con garanzia di 2 anni valida dalla data di ricezione dell’ordine. L’acquisto può essere completato qui.

La batteria integrata ha una buonissima capacità, pari a 8380 mAh, per avere la certezza di poterlo utilizzare per lungo periodo, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica effettiva. Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori, entrambi da 16 megapixel, dislocati rispettivamente nella parte posteriore ed anteriore dello stesso tablet, capace di incantare anche per la presenza di una custodia con funzione da stand, un pennino ed una pellicola trasparente, incluse gratuitamente in confezione.