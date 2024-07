Al giorno d’oggi, cambiare promozione al proprio numero di telefono può risultare una scelta decisamente complicata dal momento che il mercato offre tantissime possibilità molto variegate, gli operatori telefonici infatti hanno un catalogo di offerte davvero vasto che garantisce promozioni in grado di soddisfare le necessità di tutti.

All’interno di questo contesto, una realtà decisamente affidabile e ricca di opzioni è rappresentata senza alcun dubbio da Kena mobile, il noto operatore telefonico offre da sempre servizi ben strutturati e funzionali e gode della possibilità di appoggiarsi alla rete TIM, di conseguenza la qualità dei propri servizi e della propria connessione e senza alcun dubbio tra le migliori.

Ovviamente il catalogo di Kena offre tantissime possibilità in modo da poter attrarre una vasta varietà di utenti, scopriamo insieme che cosa offre e quali sono le migliori offerte.

Le migliori offerte disponibili

Migrare verso Kena da un altro operatore in questo periodo consente di accedere a tantissime promozioni decisamente convenienti e anche ad alcuni regali, come ad esempio dei buoni regalo Amazon, per tutti i clienti provenienti da operatori telefonici virtuali, come ad esempio Iliad, Fastweb, PosteMobile e tanti altri, le promozioni che offre l’operatore sono, un’offerta inclusiva di 200 GB di traffico dati, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti, alla modica cifra di 5,99 € al mese con il primo mese in regalo, se desiderate avere più giga è disponibile anche la variante con 230 GB a 6,99 € al mese con incluso un buono Amazon da 10 €.

Compatibili con il buono Amazon da 10 € sono anche le promozioni che a 7,99 € al mese garantiscono 250 GB di traffico dati e che a 9,99 € al mese garantiscono 330 giga di traffico dati, entrambe con 200 SMS e minuti illimitati verso tutti e ovviamente il primo rinnovo gratuito.

Se dunque siete interessati ad usufruire di questa possibilità, vi basterà effettuare la portabilità in favore di Kena, però affrettatevi dal momento che non sappiamo quanto queste promo resteranno ancora disponibili.