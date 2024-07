La BMW M4 CSL rappresenta già una delle versioni più estreme della gamma M4. Essa è caratterizzata da un peso ridotto, una potenza considerevole e un design unico con elementi come lo spoiler posteriore a coda d’anatra. Tuttavia, per chi cerca prestazioni ancora più esaltanti, G-Power propone tre livelli di potenziamento. Arrivando così ad arricchire ulteriormente questa sportiva con componenti in fibra di carbonio e cerchi forgiati.

Il motore sei cilindri biturbo da 3,0 litri della BMW M è stato profondamente modificato. L’opzione top di gamma è stata denominata GP-720. Essa offre una potenza di 719CV (529kW) e 850Nm di coppia. Così da aumentare il limite di velocità a 320km/h. Questo risultato è ottenuto grazie a un nuovo software di gestione del motore e a un sistema di scarico completo “Deeptone”.

BMW M4 CSL: aggiornamenti estetici e personalizzazioni

La versione GP-670, leggermente meno potente, eroga 670CV (493kW) e 800Nm di coppia. Infine, l’opzione base GP-620 raggiunge i 620CV (456kW) e 750Nm di coppia. Grazie al software G-Power e a un nuovo silenziatore posteriore.

Indipendentemente dal pacchetto di scelto, la BMW M4 CSL di G-Power viene equipaggiata con due set di terminali di scarico di diametri differenti. Le modifiche estetiche apportate alla G4M-CSLBi-Turbo sono più sobrie rispetto ad altre proposte sul mercato. Elementi come il cofano e la copertura del motore in fibra di carbonio Venturi esaltano l’aspetto sportivo della vettura. Mentre lo splitter anteriore può essere arricchito con inserti coordinati per le prese d’aria del paraurti. Per aggiungere un tocco di personalità, GPower offre anche finiture rosse per la carrozzeria.

Le ruote sono state aggiornate con nuovi cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore. In più, gli interni possono essere personalizzati con dettagli particolari. Come palette del cambio in fibra di carbonio, tappetini in velluto e nuove tappezzerie. GPower specifica che ogni upgrade è disponibile singolarmente. Così da permettere ai proprietari di personalizzare la propria BMW in base ai gusti e alle necessità. È importante ricordare che la produzione di questo modello è limitata a soli 1.000 esemplari. Cosa che rende queste modifiche ancora più esclusive e destinate a un mercato di nicchia rispetto alle versioni standard della M4.