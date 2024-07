Un prezzo davvero più unico che raro vi attende oggi su Amazon, dove potete pensare di acquistare uno smartwatch a soli 20 euro, dimostrando ancora una volta quanto gli sconti siano interessanti nel mondo dell’azienda americana.

Il prodotto non è chiaramente di un marchio conosciuto o troppo famoso, questo era lecito immaginarselo, pur integrando una serie di funzioni di ottimo livello. Nello specifico dispone di un ampio display da 1,8 pollici di diagonale, trattasi di un device che integra un microfono, permettendo così alle persone di rispondere direttamente al polso, oltre ad avere Amazon Alexa integrato, sfruttando tutte le funzionalità di alto livello dell’assistente vocale.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Smartwatch in offerta su Amazon

Un prezzo così basso era davvero da tantissimo tempo che non lo vedevamo, almeno per quanto riguarda uno smartwatch di buona qualità costruttiva. Il prodotto infatti sarebbe in vendita ad un prezzo consigliato di 99 euro, ma solamente in questi giorni Amazon l’ha già ridotto a 65,99 euro, applicando in autonomia uno sconto del 34%. A questo punti entrano in gioco i doppi coupon: è possibile applicarne uno del 30% direttamente in pagina, a cui aggiungere un ulteriore risparmio del 39% con il codice IDKMCGH9, per un totale del 69%, che lo porterà a costare all’incirca 20 euro. Con acquisto effettuabile a questo link.

Le funzioni che comunque è possibile raggiungere non cambiano rispetto agli standard che siamo solitamente abituati a vedere, infatti trattasi di un prodotto che garantisce il monitoraggio delle principali attività motorie, oltre a passi, distanze percorse, calorie bruciate, ma anche cardiofrequenzimetro con misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno in modo approfondito. In confezione troverete un cinturino realizzato interamente in silicone, facilmente intercambiabile e sostituibile con tanti altri modelli che potete acquistare in rete.