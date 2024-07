Al giorno d’oggi, uno degli elementi imprescindibile all’interno dei salotti di tutte le case e senza alcun dubbio la presenza di una connessione Internet tramite Wi-Fi, questo strumento è infatti diventato indispensabile e imprescindibile dal momento che non solo ci consente l’accesso a numerose fonti di intrattenimento, ma è anche utile in determinate circostanze lavorative laddove un computer è una connessione Internet sono indispensabili per poter utilizzare le piattaforme messe a disposizione dalle varie aziende per i propri dipendenti.

Tutto ciò ovviamente funziona meglio tanto più la rete Internet di cui fate uso e veloce, avere una connessione superveloce infatti consente di usufruire di ogni servizio in modo più fluido e qualitativo dal momento che i dati vengono trasferiti in modo più rapido, evitando lunghi tempi di attesa o qualità dei servizi inferiore.

In conseguenza di ciò, dunque i vari provider ovviamente fanno a gara ad offrire una connessione Internet il più veloce possibile per riuscire ovviamente ad attrarre i clienti grazie appunto a questa caratteristica, come prevedibile in Italia sono presenti tanti provider ma solo una può essere la rete più veloce, scopriamo insieme di quale si tratta.

Fastweb vince la gara

A vincere la gara della rete Internet più veloce presente in Italia è ancora una volta l’operatore giallo, a decretare il suo primato e la nota piattaforma di testing per le velocità di rete Speedtest.net di Ookla, la quale analizzando decine di migliaia di risultati di test effettuati su piattaforme Android e iOS ha decretato che il punteggio medio più elevato è detenuto proprio dal provider a tinte gialle che dunque nel primo trimestre del 2024 si è dimostrato essere ancora una volta quello in grado di offrire la connessione Internet più veloce rispetto agli altri.

Di conseguenza, se un elemento imprescindibile per la vostra connessione Internet deve essere la velocità, Fastweb e senza ombra di dubbio la scelta che stavate cercando.