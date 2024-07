Cresce la richiesta di display touchscreen nelle automobili

Di recente è stata condotta da DTS un’ indagine davvero interessante. Essa ha dimostrato che vi è una crescente domanda tra le persone di un numero sempre maggiore di display touchscreen per auto. Un sorprendente 39% degli intervistati ha affermato di guardare video nei propri veicoli. Anche se l’intrattenimento audio continua a essere molto apprezzato. Si tratta di un dato rilevante rispetto al 31% registrato l’anno precedente. Questa tendenza è particolarmente marcata tra i proprietari di veicoli di lusso e ultra-lusso. I quali dimostrano un interesse crescente per i servizi integrati che richiedono schermi sia nella parte anteriore che posteriore dell’automobile.

Il futuro dei display nelle auto: opportunità e sfide

La ricerca ha anche rivelato che gli utenti guardano principalmente video brevi su piattaforme come YouTube e TikTok. Ad ogni modo, durante viaggi più lunghi o mentre ricaricano i veicoli elettrici, preferiscono guardare film o serie televisive tramite servizi di streaming. Un fattore importante che spinge questa preferenza è la necessità di intrattenere i bambini durante i viaggi. Il 32% degli intervistati ha infatti indicato che i servizi di streaming sono ideali per mantenere i piccoli occupati durante gli spostamenti. In termini di preferenze di collocazione degli schermi, il 56% delle persone desidera uno schermo nella parte anteriore della cabina. Mentre il 58% lo vorrebbe nella parte posteriore del veicolo.

Negli ultimi anni, le dimensioni dei display nei veicoli sono aumentate costantemente. Al punto che trovare un’auto con uno schermo inferiore agli otto pollici è diventato raro, anche nei modelli di base. Alcuni marchi automobilistici, come Maserati, li considerano un elemento essenziale del design interno. Mentre altri, come Aston Martin, ritengono che il loro uso abbia raggiunto il suo limite. Preferendo mantenere i comandi fisici per evitare distrazioni durante la guida.

Le ricerche indicano che i conducenti di auto ad alte prestazioni trovano frustrante dover distogliere lo sguardo dalla strada per utilizzare i touchscreen. Questo solleva una domanda importante riguardo al futuro di questi display. Cosa succederà a tutti questi schermi una volta che diventeranno obsoleti? La sostenibilità e la gestione dei rifiuti elettronici saranno tematiche cruciali da affrontare con l’industria automobilistica continua a evolversi.