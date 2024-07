Le funzioni che possono svolgere le AI generative sono molte e molto varie, in particolare oggi vi parliamo di Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft, sviluppata per tutti coloro che amano usufruire di queste nuove tecnologie. Una delle pratiche più comuni ed efficienti, che in molti richiedono quotidianamente, è quella che consente di ottenere il riassunto del contenuto di un testo o addirittura di un documento Word.

La notizia di oggi riguarda proprio questa funzionalità, recentemente infatti questa preziosa opzione ha ricevuto un potenziamento, diventando molto più efficiente rispetto al passato. Come annunciato dal colosso di Redmond tramite un post sul blog Microsoft 365 Insider, infatti, ora sfruttando “Riepiloga questo documento” sarà possibile ottenere una sintesi di file contenenti fino a circa 80.000 parole, dovendo tener conto anche della lingua del documento.

Quali sono le principali novità del nuovo aggiornamento di Copilot

Non parliamo di un qualcosa poco rilevante, è a tutti gli effetti un miglioramento da non trascurare, dal momento che siamo di fronte ad un incremento pari a 4 volte rispetto alle capacità precedenti di Copilot in questo ambito. Il supporto ai documenti lunghi per “Riepiloga questo documento” è in fase di distribuzione per tutti gli utenti Copilot in Word per il Web e per gli utenti Copilot in Word che al momento eseguono uno di questi quattro sistemi operativi:

Android : Build 16.0.16827.10000 o successiva

iOS : versione 2.78 o successiva

Windows : versione 2310 o successiva

Mac: versione 16.78 o successiva

Qualora non aveste ancora familiarità con questa pratica feature di Copilot, vi consigliamo di provarla, resterete stupiti dalla sua efficienza e praticità, siamo sicuri che non ne rimarrete delusi. In particolare vi consigliamo di integrare Copilot con il software di Word, infatti tramite l’AI di Microsoft potete direttamente ottenere un riepilogo di un documento Word, senza dover fare alcun tipo di passaggio intermedio.