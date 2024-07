WhatsApp: nuova interfaccia e filtri sfondo per gli stati

Passerà un giorno senza che WhatsApp rilasci una novità? La risposta è evidentemente un grosso NO. Pare che l’app ora stia lavorando sugli aggiornamenti di stato creando una nuova interfaccia che ne vada a rendere l’utilizzo non soltanto più semplice, ma anche più intuitivo. La nuova schermata ha ora un design molto più minimal, snellito quasi. Il menu di overflow contiene solo le opzioni più importanti ed essenziali come le voci per il silenziamento, la segnalazione di un aggiornamento e la visualizzazione delle informazioni di contatto. Oltre allo stile, WhatsApp ha aggiunto anche un nuovo pulsante, che serve a chiudere più velocemente l’intera schermata degli aggiornamenti.

Non solo la schermata ma anche un nuovo filtro su WhatsApp

Ma vi pare che gli sviluppatori si fermassero solo al design? Suvvia. Vedremo anche l’introduzione di un filtro sfumato di sfondo per gli aggiornamenti di stato. Alcuni utenti iscritti al programma di beta testing possono ora infatti sperimentare una nuovissima opzione che genera automaticamente un filtro gradiente per le immagini e i video condivisi tramite lo stato. Come funziona? In pratica il filtro si attiva quando l’immagine o il video non occupa l’intero schermo, così da dare un aspetto migliorato e più ordinato allo stato.

Il filtro di WhatsApp per gli stati sfumato armonizza i bordi dei media con un gradiente che si adatta al design della schermata. Il colore predominante dell’immagine/ video viene sfruttato per creare una sorta di transizione fluida tra i media e lo sfondo. Come capire se questo filtro è già presente sulla propria app? Basta condividere una foto con il formato 1:1 nei loro aggiornamenti di stato. Se appare un filtro sfumato intorno ai bordi della foto, significa che la funzione è attiva. Attenzione però, la funzionalità, come accennato, è disponibile al momento per un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato le ultime versioni di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Come sempre WhatsApp dimostra la sua innovazione, il suo lavoro continuo ed il suo impegno nel darci l’app di messaggistica migliore possibile. E voi che ne pensate di questi ultimissimi cambiamenti?