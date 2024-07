Le offerte del noto operatore telefonico virtuale Very Mobile sono sempre tra le più apprezzate dagli utenti e questo grazie al loro elevato rapporto tra qualità e prezzo. Per questo motivo, l’operatore sembra che abbia deciso di prorogare la disponibilità di questo super catalogo di offerte ancora per qualche giorno. In particolare, le offerte in questione saranno disponibili all’attivazione fino ai primi giorni di agosto 2024. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Very Mobile proroga ancora una volta il suo super catalogo di offerte low cost

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità del suo vasto catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, infatti, queste offerte offerte sarebbero dovute terminare lo scorso 25 luglio 2024. Ora, però, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 8 agosto 2024 per poterle attivare.

Come da tradizione dell’operatore, anche questo catalogo include tante offerte a basso costo e dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Tra le offerte più interessanti, ci sono sicuramente quelle rivolte a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, come ad esempio Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Una di queste offerte è quella denominata Very 5,99 Promo Flash Back XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di soli 5,99 euro al mese scegliendo come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica. Un’altra offerta di rilievo è Very 7,99 Promo Flash Back. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese addirittura fino a 250 GB di traffico dati.

Per scoprire tutte le offerte, vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale dell’operatore.