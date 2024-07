TIM ha deciso di estendere fino al 29 settembre 2024 l’offerta promozionale di TIM One Number. Un servizio che consente di condividere il numero di telefono e le offerte della SIM principale con uno smartwatch compatibile. Grazie a questa promo, i clienti possono attivare TIMOneNumber e usufruire dei primi tre mesi senza alcun costo. Trascorso questo periodo gratuito, il servizio sarà disponibile al prezzo di 3,99€ al mese. L’iniziativa è stata anciata per la prima volta il 27 novembre 2023 e ribattezzata OneNumber Extra nei mesi successivi. Essa aveva una scadenza inizialmente fissata al 28 luglio 2024. L’ operatore però ha scelto di prorogarla fino a fine settembre, con l’intento di offrire ai clienti più tempo per poterne approfittare.

TIM One Number: tutto ciò che devi sapere

Oltre alla proroga, TIM ha aggiornato la lista degli smartwatch compatibili con la suddetta promo. Tra i nuovi dispositivi supportati ci sono il Samsung Galaxy Watch7 e il GalaxyWatch Ultra. Entrambi recentemente presentati durante l’evento Galaxy-Unpacked a Parigi. Questa compatibilità estesa si aggiunge a quella già disponibile per vari modelli di Apple Watch. L’ offerta consente di utilizzare i propri smartwatch per effettuare chiamate, inviare SMS e navigare in internet. Sfruttando la stessa numerazione e le medesime promozioni della SIM dello smartphone principale. Ciò significa che anche se lo smartwatch è lontano dallo smartphone, può continuare a ricevere e fare chiamate, garantendo un’ulteriore comodità. L’attivazione del servizio è semplice e può essere effettuata presso i punti vendita TIM, online attraverso MyTIM o chiamando il numero 119. È importante notare che il servizio non è disponibile per SIM con offerte TIMInternational, TIMTourist o servizi specifici per minori. In ogni caso se siete interessati a conoscere altre soluzioni che l’ azienda mette a vostra disposizione, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale. Qui troverete tra le innumerevoli proposte sicuramente quella che, più di tutte, soddisfa le vostre esigenze e necessità.