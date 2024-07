TIM batte Iliad e i virtuali: le 3 Power fino a 300 GB in 5G sono disponibili

Stanno continuando a fare faville le grandi offerte dei gestori classici, ai quali hanno preso quest’estate come periodo giusto per riemergere. Una delle aziende più attive sul mercato non poteva che essere TIM che sta infatti conducendo un grande 2024.

Le soluzioni in questione sono tre, tutte molto simili tra loro ma anche estremamente diverse. L’opportunità questa volta è grande e non riguarda tutti gli utenti: TIM vuole infatti andare contro alcuni gestori in particolare. La gamma Power è attualmente disponibile per cui bisogna approfittarne prima che scada.

TIM: le migliori offerte sono ora disponibili, ecco la gamma Power con tutto incluso

Quando TIM comincia a fare sul serio, non c’è gioco per tutte le altre aziende che partecipano alla solita gara nel mondo della telefonia mobile. In questo momento tornare sui propri passi per coloro che hanno scelto di abbandonare la nave è molto più semplice del previsto. Le offerte sono tre, tutte attribuibili alla gamma Power.

Partendo dalla prima, quella che costa solo 9,99 € al mese, si possono avere mensilmente minuti senza limiti con 200 SMS ma soprattutto con 300 giga in 5G. Il suo nome è Power Special.

Si prosegue con un’offerta che sembra non passare mai di moda, ovvero la Power Iron. Questa soluzione è stata più volte vista sul mercato ed ha garantito TIM una grande riuscita grazie al prezzo di 6,99 € mensili. Chi la desidera deve pagare questo prezzo per avere i soliti minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

A chiudere la situazione ci pensa un’altra soluzione molto vantaggiosa, ovvero la Power Supreme Easy. Con soli 7,99 € mensili si possono avere gli stessi minuti e messaggi delle altre due offerte con 200 giga in 4G.

Ovviamente non bisogna dimenticare che il gestore garantisce la possibilità di sottoscrivere queste offerte solo ad alcuni utenti. Chi proviene da realtà come Iliad o da un gestore virtuale può infatti approfittarne.