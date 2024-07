Renault si prepara a lanciare il restyling del suo SUV Austral, inizialmente introdotto nel 2022 come sostituto del Kadjar. Di recente sono stati avvistati già i primi prototipi camuffati durante le prove su strada. Esse suggeriscono che la casa automobilistica francese stia adottando un nuovo stile. Un design già visto nei modelli più recenti come le rinnovate Clio, Captur e la nuova Rafale. Questi aggiornamenti mirano a conferire al SUV un aspetto più moderno e accattivante. Esattamente in linea con l’attuale linguaggio stilistico di Renault.

Renault Austral: innovazioni tecnologiche e meccaniche

Il nuovo frontale del Renault Austral sarà caratterizzato da gruppi ottici ridisegnati e dalle forme più squadrate. Anche se la pesante camuffatura nasconde molti dettagli, è possibile intravedere le linee generali e alcune delle novità estetiche. Tra queste, si prevede l’adozione delle luci diurne a LED a forma di freccia. Un tratto distintivo che Renault ha utilizzato su altri modelli recenti. Il logo del marchio sembra essere stato riposizionato al centro della griglia anteriore. Conferendo così un aspetto più pulito e distintivo al frontale del veicolo. Anche il posteriore sarà oggetto di ritocchi, con un nuovo paraurti e una grafica aggiornata per i gruppi ottici. In più, saranno disponibili nuove tinte per la carrozzeria e cerchi in lega dal design rinnovato.

Passando agli interni, ci si aspetta che il restyling del Renault Austral porti con sé aggiornamenti importanti al sistema di intrattenimento. Oltre che l’introduzione di nuovi materiali e rivestimenti per l’abitacolo. Tali cambiamenti dovrebbero migliorare l’esperienza di guida e il comfort a bordo. Così da mantenere il SUV competitivo nel mondo dei crossover compatti.

Sul fronte meccanico, il RenaultAustral attualmente è disponibile con motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid. Anche se alcune indiscrezioni indicano che il motore FullHybrid attuale potrebbe essere sostituito da una nuova configurazione ibrida più efficiente. L’ufficializzazione del restyling dell’auto è prevista per il 2025. Quando saranno rivelati tutti i dettagli e le specifiche tecniche di questo atteso aggiornamento.