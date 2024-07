In occasione del Comic-Con di San Diego, Kevin Feige ha mostrato agli appassionati il futuro del Marvel Cinematic Universe. Con una serie di annunci, conferme e sorprese, i Marvel Studios hanno tracciato la strada per i prossimi anni.

Il punto fermo del MCU sembra essere Robert Downey Jr., il cui ritorno è stato annunciato durante il panel dedicato ai prossimi film in uscita. Questo annuncio ha letteralmente stupito i fan che hanno accolto l’attore con un’ovazione.

Tuttavia, a sconvolgere i presenti è stato anche il modo in cui l’attore si è presentato. Robert Downey Jr., infatti, non tornerà ad interpretare Tony Stark/Iron Man. In molti si aspettavano l’annuncio di nuovi progetti legati all’Uomo di Ferro ma le aspettative sono state del tutto spiazzate.

Robert Downey Jr. è un attore ineluttabile per i Marvel Studios e il suo ritorno nel MCU lascia tutti stupiti

L’attore si dedicherà ad un ruolo del tutto nuovo e interpreterà Doctor Doom, il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe. I prossimi progetti cinematografici vedranno l’arrivo di questo nuovo cattivo che metterà a dura prova la tenuta del Multiverso.

Dottor Doom sarà presente nei due nuovi film in uscita rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Le pellicole prenderanno il nome di “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars” e permetteranno di mostrare sul grande schermo una nuova lotta per la salvezza dell’Universo.

Al momento non si hanno molte informazioni in merito ma c’è un ulteriore certezza. A dirigere le due pellicole ci saranno i fratelli Russo. Anche questo annuncio rappresenta una grande ritorno per il MCU in quanto, i due registi sono stati gli artefici del successo di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame“.

Durante la conferenza, Kevin Feige ha confermato anche nuovi progetti dedicati ai Fantastici Quattro. Il debutto del Dottor Doom è strettamente collegato a questi personaggi Marvel che, finalmente, si preparano a debuttare nel MCU in maniera ufficiale. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.