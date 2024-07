iOS 18: in arrivo una super funzionalità per chiamate di emergenza

Una delle novità più attese nel corso di questo anno e sicuramente il prossimo aggiornamento maggiore di iOS che arriverà così alla versione numero 18, il sistema operativo di Apple vedrà infatti l’arrivo di tantissime funzionalità molto attese a partire da un restyling grafico che gli utenti attendevano da parecchi anni fino all’intelligenza artificiale che finalmente sbarcherà anche sui dispositivi Apple.

Il sistema operativo in questione è già in fase di rilascio nelle sue versioni beta per sviluppatori, ma arriverà in via definitiva solamente a settembre e porterà con sé tutte le novità che Apple ha intenzione di introdurre al completo, una delle quali riguarda la sicurezza e la gestione delle emergenze per gli utenti.

Una nuova funzione

Da sempre Apple ha un occhio particolare per quanto riguarda la sicurezza e le emergenze legate ai suoi clienti, basti pensare che le ultime generazioni di iPhone ed Apple Watch hanno integrati un rilevatore di cadute e incidenti che consente l’avviso in automatico dei soccorsi, a quanto pare però con l’arrivo di iOS 18 potrete contare su una nuova possibilità, con il nuovo sistema operativo infatti sarà possibile condividere video indiretta live o inviare video registrati ai soccorsi per consentire a questi ultimi di inquadrare meglio la situazione e anche il luogo dell’emergenza.

Si tratta dunque di una funzionalità aggiuntiva che si aggiunge a quelle già presenti, ricordiamo infatti che i dispositivi Apple sono in grado di inviare in automatico una chiamata ai soccorsi, la posizione è consentono anche durante le chiamate chiamate vocali di inoltrare i messaggi di testo ai soccorritori, nonché condividere ulteriori informazioni.

Dunque, quella che abbiamo tra le mani è un’altra peculiarità che differenzia i prodotti Apple dal resto della concorrenza e che sicuramente contribuirà a migliorarne la qualità, al momento però questa funzionalità è disponibile soltanto per gli utenti statunitensi.