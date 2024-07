Il Nothing Phone (2a) Plus sta per segnare un’importante evoluzione nel mondo degli smartphone di fascia media. Ciò grazie all’introduzione del nuovo chip MediaTek Dimensity 7350 Pro. Questa versione potenziata del modello standard è stata ufficialmente annunciata attraverso i canali social dell’azienda. Confermando che sarà il primo dispositivo sul mercato a montare questo innovativo processore. Il Dimensity7350 Pro promette un miglioramento sostanziale delle prestazioni rispetto al Dimensity7200Pro. In particolare con un incremento del 10% nelle capacità generali del chip. Questo rappresenta un passo molto importante per gli utenti che cercano un equilibrio tra prestazioni elevate e costi contenuti. Ma non è tutto. Le capacità grafiche sono state ottimizzate in modo ancor più marcato. Con un aumento del 30%, grazie alla GPU ARM Mali-G610 MC4. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per il gaming e per le app grafiche intensive.

Nothing Phone (2a) Plus: specifiche tecniche e disponibilità

Il Nothing Phone 2a Plus non solo migliora le prestazioni grazie al nuovo chip, ma anche in termini di memoria. Il dispositivo sarà equipaggiato con 12GB di RAM. Un notevole incremento rispetto agli 8GB della versione standard. In più, l’azienda offre la possibilità di estendere virtualmente la RAM con ulteriori 8GB utilizzando l’archiviazione interna. Un’opzione che potrà risultare utile per gestire applicazioni e giochi particolarmente esigenti. Le informazioni disponibili sul Dimensity 7350 “standard” suggeriscono che il nuovo chip manterrà molte delle sue caratteristiche fondamentali. Tra cui il processo produttivo a 4nm, una CPU composta da due core Cortex-A715 ad alte prestazioni e sei core Cortex-A510 ad alta efficienza. La GPU Mali-G610 MC4 raggiunge frequenze operative di 1,3GHz. Cosa che contribuirà a migliorare ulteriormente le capacità grafiche del dispositivo.

In termini di disponibilità, il Nothing Phone(2a)Plus è previsto per il lancio il 31 luglio 2024. Questo annuncio segna una data importante per i consumatori in cerca di un prodotto che combina prestazioni avanzate con una fascia di prezzo competitiva. Con queste novità, il marchio continua a espandere la propria offerta. Così da cercare di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più vasta.