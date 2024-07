Lo scorso venerdì, le aziende di tutto il mondo hanno subito un grave disservizio informatico a causa di un bug nel software di sicurezza di CrowdStrike. Questo imprevisto ha avuto conseguenze economiche devastanti, con danni che si stima superino i 5,4 miliardi di dollari. La valutazione è arrivata da Parametrix, una società che ha analizzato l’impatto sugli colossi della Fortune 500 negli Stati Uniti.

Il settore sanitario quello più colpito dai disservizi

Secondo il rapporto di Parametrix, l’ammontare totale delle perdite per le aziende è impressionante. Sebbene le polizze assicurative informatiche coprano solo una parte dei danni, tra il 10% e il 20%, l’impatto finanziario resta enorme. I calcoli indicano che, nonostante l’assicurazione, le perdite dirette si aggirano intorno ai 44 milioni di dollari. Il settore sanitario è stato particolarmente colpito, con danni che raggiungono i 1,9 miliardi di dollari. Le banche non sono state risparmiate, con perdite stimate a circa 1,1 miliardi di dollari. Le compagnie aeree hanno visto danni per 860 milioni di dollari e, sebbene il settore manifatturiero abbia subito un impatto relativamente minore, le perdite sono comunque significative, intorno ai 6 milioni di dollari.

Il cofondatore e CEO di Parametrix ha messo in luce come questo blackout abbia svelato le vulnerabilità dei sistemi informatici attuali. Non solo ha dimostrato quanto possa essere esteso l’impatto di un evento simile, ma ha anche fatto emergere la necessità di rafforzare la sicurezza informatica. L’incidente ha reso evidente che le infrastrutture tecnologiche, spesso considerate affidabili, possono essere fragili di fronte a certi tipi di attacchi.

Nel frattempo, Microsoft ha iniziato a condividere informazioni sul numero di PC che hanno subito danni a causa del bug di CrowdStrike. L’azienda ha chiesto scusa per i disagi e ha assicurato che sta lavorando per risolvere la situazione. Sebbene il ritorno alla normalità sia graduale, Microsoft sta facendo tutto il possibile per accelerare il processo e ridurre ulteriori problemi per le aziende colpite.

Migliorare la sicurezza informatica

Questo episodio ha acceso un campanello d’allarme sulla sicurezza informatica e sull’importanza di essere preparati per affrontare emergenze tecnologiche di grande portata. La necessità di migliorare le misure di sicurezza e rendere i sistemi più robusti è diventata più urgente che mai. Senza una maggiore attenzione a questi aspetti, il rischio di danni futuri potrebbe essere ancora più grave.