A partire dalla stagione 2025-2026, Prime Video trasmetterà alcune partite del campionato NBA. La massima competizione di basket nordamericano. L’accordo, avrà una durata di undici anni e coinvolgerà diversi paesi, tra cui l’Italia. Questo contratto rappresenta un importante ampliamento dell’offerta sportiva. Le partite che saranno visibili includeranno 66 incontri della regular season. Offrendo così agli abbonati l’opportunità di seguire una buona parte della fase preliminare del campionato. In più, saranno trasmesse tutte le partite dell’In-Season Tournament. Il torneo introdotto di recente che si disputa a metà stagione e che sta riscuotendo sempre più interesse tra gli appassionati.

Prime Video: implicazioni e aspettative per gli utenti italiani

Un punto saliente dell’accordo riguarda i playoff. Infatti, in alcuni paesi, compresa l’Italia, Prime Video trasmetterà i primi turni dei play off. Per chi desidera seguire le fasi più avanzate della competizione, sarà disponibile un pacchetto speciale. Quest’ ultimo permetterà di vedere le finali di Conference e, in alcuni anni, anche le finali della partita. Tuttavia, l’accesso alle finali d sarà garantito solo per sei dei complessivi undici anni di validità dell’accordo. Dettagli su eventuali abbonamenti specifici e sui costi non sono stati ancora comunicati. Lasciando così in sospeso alcune questioni che verranno chiarite in seguito. Questo accordo rappresenta una mossa strategica per Prime Video. La piattaforma infatti punta a consolidare la propria posizione nel mercato dello streaming sportivo. Attirando un pubblico sempre più vasto e variegato.

Per gli appassionati italiani di basket, l’accordo tra Prime Video e la NBA rappresenta un’opportunità davvero unica. Essa potrebbe portare a un aumento dell’interesse per questo sport nel nostro paese. In più, la trasmissione delle partite dell’In-Season Tournament potrebbe contribuire a far conoscere meglio questo evento. Relativamente nuovo ma già molto popolare negli Stati Uniti. L’annuncio ha già suscitato grande curiosità tra gli abbonati alla piattaforma. I quali attendono ulteriori dettagli su come verrà strutturata l’offerta e quali saranno le condizioni economiche per accedere ai contenuti NBA. Insomma, la possibilità di vedere le finali di Conference e, in alcuni anni, anche le finali dei playoff, rappresenta un valore aggiunto notevole. per gli appassionati più accaniti.