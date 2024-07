L’estate 2024 segna l’inizio di importanti cambiamenti per i clienti TIM. A partire dal 1° settembre, l’operatore infatti applicherà alcune modifiche. Ovvero sarà predisposto un aumento sui costi della fatturazione cartacea per le offerte di rete fissa. Il nuovo importo, che salirà a 4,95€ al mese, rappresenta un aumento rispetto ai precedenti 3,00€. Questo adeguamento è motivato da esigenze economiche e dalla volontà di ridurre l’impatto ambientale associato alla produzione e gestione delle bollette fisiche. Per i clienti che preferiscono evitare tutto ciò però TIM offre la possibilità di passare alla fatturazione digitale. Una misura che elimina il costo aggiuntivo. Questo passaggio può essere effettuato direttamente dall’area riservata MyTIM o contattando il servizio clienti.

TIM: opzioni e diritti dei consumatori, cosa fare

In risposta a queste modifiche, TIM ha garantito ai suoi clienti il diritto di recesso. Così da consentire loro di disdire il contratto senza incorrere in penali fino al 1° ottobre 2024. Questa opzione è disponibile per tutti coloro che sono interessati a cambiare operatore o a cessare il servizio. La disdetta può essere effettuata tramite diverse modalità. Ovvero chiamando il servizio clienti al numero 187, richiedendo la cancellazione attraverso l’area clienti MyTIM, o inviando una comunicazione via posta all’indirizzo. È anche possibile effettuare la disdetta recandosi personalmente presso un negozio autorizzato.

In aggiunta, per le offerte ricaricabili è invece previsto un aumento di 1,99€ al mese a partire dal 5 luglio 2024. Anche in questo caso, i clienti possono esercitare il diritto di recesso fino al 6 agosto. Le modalità per effettuare la disdetta sono simili a quelle per la rete fissa. Insieme all’opzione di inviare una comunicazione scritta o recarsi presso un punto vendita. Tutte misure che sono state adottate per garantire trasparenza e offrire ai consumatori la possibilità di adattarsi ai nuovi costi. In tutti i casi se desiderate avere informazioni aggiuntive a riguardo o conoscere le attuali promozioni promosse dall’ operatore, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di TIM.