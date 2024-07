iPhone 17 Slim: un look elegante forse a scapito delle prestazioni fotografiche

Nell’attesa di vedere nuovamente sul mercato la linea diiniziano già a esserci i primi rumors e le prime indiscrezioni sui modelli successivi.

Il lancio dei nuovi dispositivi della casa di Cupertino è previsto per il mese di settembre, eppure gli utenti sono già andati avanti al 2025, quando usciranno i nuovi iPhone 17.

Gli iPhone 17, secondo le prime voci, effettueranno una vera e propria rivoluzione tecnologica, portando sul mercato un avanzamento tecnologico mai visto prima.

Sicuramente una delle novità più importanti in arrivo in casa Apple e l’integrazione dell’intelligenza artificiale tramite la presentazione di Apple Intelligence, che nei modelli successivi dovrà essere ancora più avanzato.

iPhone 17: cosa sappiamo già sui nuovi dispositivi in arrivo nel 2025?

iPhone 17, rispetto a tutti i modelli precedenti di Apple, apporterà delle innovazioni davvero importanti.

Tra le prime indiscrezioni, secondo Ming-Chi Kuo, dovremo dire addio a uno degli iconici modelli degli smartphone della mela morsicata.

Si tratta proprio dell’iPhone Plus che verrà sostituito con un nuovo incredibile modello. Infatti, per il 2025 dovrebbero essere disponibili ben quattro modelli di smartphone: iPhone 17, iPhone 17 pro, iPhone 17 pro max e infine iPhone 17 Slim. Quest’ultimo andrà proprio a sostituire il modello Plus, accantonato per via delle vendite molto basse che si aggirano intorno al 5-10% di tutte le spedizioni globali.

La versione Slim sarà quindi una novità assoluta e dovrebbe avere un display da 6,6 pollici e monterà, invece, un processore A19.

Per quanto riguarda invece il prezzo dovrebbe aggirarsi, nel mercato nord americano, intorno ai 1299 dollari, risultando il più costoso dei quattro dispositivi della linea 17.

Il design elegante e molto sottile potrebbe però portare a una riduzione del comparto fotografico dell’iPhone, che potrebbe montare una sola fotocamera posteriore, tuttavia senza rinunciare alla qualità indiscussa dei contenuti multimediali.

Per il momento, chiaramente, si tratta solo di voci che troveranno un qualche tipo di conferma soltanto con il lancio ufficiale dei nuovi dispositivi.