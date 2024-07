ho. Mobile: due nuove super promo per gli utenti con tanti dati

Ho. Mobile continua a dire la sua nel mercato della telefonia e ha lanciato due offerte super per accontentare davvero tutti

L’estate sta passando e i vari operatori telefonici continuano imperterriti la droga al mercato nel tentativo di sfruttare la crescita dell’ovest estiva per cercare di conquistare anche più clienti possibili, questa gara è entrato ovviamente nel vivo nell’ultimo periodo dal momento che le richieste di promo sempre più cariche di giga sono aumentate con l’arrivo delle vacanze, ovviamente tutti gli operatori non si sono fatti trovare impreparati e hanno aggiornato il loro catalogo di offerte.

La parola d’ordine sono ovviamente minuti, SMS e giga che certamente non devono scarseggiare e magari devono essere accostati anche un prezzo decisamente competitivo, combinazione migliore per accontentare i clienti e dunque garantirsi la fetta di mercato più grossa.

Tutto questo ho. mobile lo sa bene ed ecco che dunque per scuotere il mercato ha deciso di lanciare due promozioni diverse tra loro, ma in grado di rendere soddisfatti tantissimi clienti in quanto molto diverse tra loro e destinate a un range variegato di utenti.

Due promo con moltissimi giga

L’operatore attinte viola ha deciso di lanciare dunque due promozioni, la prima nonché la più modesta e l’offerta Ho 150, che garantisce a chi la sottoscrive minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G ad un prezzo mensile di 5,90 € al mese, con la possibilità di attivare il 5G se scegliete di abilitare l’opzione “ho. il turbo” ad un euro in più al mese.

la seconda promozione invece, ben più nutrita della prima, porta il nome di Ho 200 e offre al pari della precedente minuti SMS illimitati verso tutti, la differenza sta nel fatto che i giga aumentano a 200 e sono di default in navigazione 5G, il costo è di 9,99 € al mese.

Se dunque siete interessati, non perdete tempo e procedete all’attivazione di una di queste due promo dal momento che scaduto luglio l’operatore potrebbe mandarli in pensione definitivamente.