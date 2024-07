In questi ultimi giorni sembra che si siano scatenati i rumors ed i leaks riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso Big G. Ci stiamo riferendo questa volta in particolare al primo Google Pixel 9 Pro. Quest’ultimo modello è stato già ampiamente avvistato in rete in queste ultime settimane. Tuttavia, ora all’appello è arrivata la notizia riguardante le possibili colorazioni che saranno disponibili. Andiamo a vedere qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 9 Pro, trapelano in rete le possibili colorazioni ufficiali

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete ulteriori dettagli di rilievo riguardanti uno dei prossimi smartphone a marchio Google. Come già accennato in apertura, questa volta ci stiamo riferendo al modello più prestante, ovvero il prossimo Google Pixel 9 Pro. Dalle immagini in questione, possiamo quindi osservare che il prossimo top di gamma dell’azienda sarà distribuito in almeno quattro colorazioni differenti, ovvero Black, Pink, Grey e White, le quali sono nominate rispettivamente Obsidian, Porcelain, Rose e Hazel.

Cambierà poi leggermente il modulo fotografico, che questa volta risulterà più sporgente rispetto alla scocca. Quest’ultimo, in particolare, sarà costituito da tre fotocamere posteriori. Ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 48 MP e un sensore teleobiettivo da 48 MP. Per quanto riguarda la parte frontale, possiamo notare che non ci saranno cambiamenti di rilievo. Ci sarà infatti un ampio display con le cornici simmetriche tra loro con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore dei selfie. Ad un primo sguardo, inoltre, sembra che i bordi dello schermo siano piatti.

Insomma, sembra che il nuovo Google Pixel 9 Pro non abbia quasi più segreti, soprattutto dal punto di vista del design. Ricordiamo comunque che l’evento di presentazione ufficiale si terrà il prossimo 13 agosto, quindi mancano ormai solo due settimane. Fino ad allora, comunque, possiamo aspettarci l’arrivo di qualche nuovo teaser ufficiale da parte di Big G. Staremo a vedere cosa succederà.