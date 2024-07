Copilot, l’intelligenza artificiale generativa di Microsoft, sta introducendo numerose nuove funzioni. Una di quest’ultime riguarda la possibilità di ottenere il riassunto del contenuto di un documento Word. Tale opzione, già di per sé molto utile, è stata potenziata. L’annuncio è arrivato da Microsoft con un post sul blog Microsoft365 Insider. Ora, grazie alla funzione “Riepiloga questo documento“, gli utenti possono generare sintesi di file contenenti fino a circa 80.000 parole. Ciò a seconda della lingua del testo.

Tale aggiornamento rappresenta un miglioramento significativo, considerando che viene quadruplicata la capacità precedente di Copilot. Si tratta di un incremento che rende la funzione utile per la gestione di documenti molto lunghi. Facilitando così il lavoro di sintesi e revisione.

Copilot aumenta la sua capacità con i file Word

Il supporto per documenti lunghi nella funzione “Riepiloga questo documento” è in fase di distribuzione. Gli utenti di Windows devono avere la versione 2310 (build 16919.20000) o successive. Mentre per gli utenti Mac è necessaria la versione 16.78 (build 2308 2801) o successive. Anche gli coloro che dispongono di dispositivi Android e iOS possono usufruire della funzione. A condizione di avere rispettivamente la build 16.0.16827.10000 o successive per Android, e la versione 2.78 (build 23082904) o successive per iOS.

Coloro che non hanno ancora familiarità con tale funzionalità di Copilot e desiderano provarla, i passaggi necessari per ottenere un riepilogo di un documento Word sono semplici e intuitivi. All’interno di Word, basta selezionare il pulsante Copilot dalla scheda Home. Nella sezione bisogna inserire “Riepiloga questo documento” all’interno della casella di chat e premere invio. A questo punto, il riepilogo sarà generato automaticamente. In tal modo gli utenti potranno consultarlo e modificarlo secondo le proprie esigenze.

Tale funzionalità rappresenta un notevole passo avanti nella gestione dei documenti di grandi dimensioni. Inoltre, rendono il processo di sintesi più efficiente e accessibile. Gli utenti possono ora beneficiare di una maggiore capacità di elaborazione e di un’esperienza più fluida e produttiva. Copilot continua così a evolversi, offrendo strumenti sempre più potenti e versatili. Quest’ultimi si dimostrano così in grado di supportare le esigenze lavorative e personali degli utenti.