A luglio 2024, TIM e WindTre si sfidano con offerte di internet casa che promettono velocità e vantaggi esclusivi. TIM propone il pacchetto WiFiCasa, che per i già clienti abbonati a una linea mobile costa 24,90€ al mese. Mentre per i nuovi utenti il prezzo sale a 29,90€. Questo pacchetto garantisce una connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5Gbps in download. In più include chiamate illimitate gratuite per i primi 24 mesi. Per chi cerca una velocità ancora maggiore, l’operatore offre l’opzione WiFi-Casa XGS-PON. La quale consente di navigare fino a 10Gbps in alcune aree, al costo aggiuntivo di 5€ al mese rispetto al canone base. In più, il piano TIMWiFiPower FWA è disponibile a 19,90€ al mese per i clienti mobili esistenti. Mentre a 24,90€ per i nuovi clienti, con una velocità di 100Mbps in download.

Promo WindTre: un’alternativa attraente per la connessione a casa

WindTre, dal canto suo, offre la Super Fibra, disponibile al prezzo di 22,99€ al mese per i già clienti. Mentre a 24,99€ per i nuovi. Questo pacchetto prevede una connessione in fibra ottica FTTH con una velocità di 2,5Gbps in download e include chiamate illimitate. In più, il modem Wi-Fi 6 è incluso nel prezzo. Ma si può aggiungere un WiFi Extender per 2 l€ in più al mese. Per quanto riguarda la tecnologia FWA, WindTre propone il pacchetto Super InternetCasa FWA a 23,99€. Quest’ ultimo offre una velocità di 300Mbps in download. Tale piano include anche un modem WiFi 6, un’antenna 5G e un abbonamento gratuito ad Amazon Prime per 12 mesi. Il quale successivamente sarà a pagamento a 4,99€ al mese.

In sintesi, entrambe le compagnie offrono soluzioni competitive. Ma la scelta dipende dalle specifiche esigenze dell’utente. Come la disponibilità di rete e i vantaggi aggiuntivi inclusi. TIM si distingue per la sua opzione di velocità superiore con la tecnologia XGS-PON. Mentre WindTre propone un pacchetto FWA che include Amazon Prime. Una scelta piuttosto interessante per chi cerca un valore aggiunto.