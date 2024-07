Apple di recente ha avviato una nuova fase nella sua competizione con Google Maps. In che modo? Lanciando la versione beta delle sue Mappe per il web. Questa innovazione, consente agli utenti di accedere a AppleMaps attraverso browser come Safari e Chrome. Il servizio è al momento disponibile solo in lingua inglese, ma offre già una serie completa di funzionalità. Sarà infatti possibile ottenere indicazioni stradali dettagliate sia per viaggi in auto che a piedi. Oltre che cercare luoghi d’interesse, consultare orari di apertura e recensioni, e persino ordinare cibo direttamente dalle schede informative dei luoghi. In più, è possibile esplorare guide locali per scoprire ristoranti, negozi e altri punti d’interesse. Così da migliorare l’esperienza di esplorazione e navigazione.

Apple: tante novità in arrivo

Il lancio della versione web di Apple Maps segna un importante passo per l’azienda di Cupertino. La quale punta a competere con GoogleMaps nel settore delle mappe digitali. Attualmente, il servizio è compatibile con Safari e Chrome su dispositivi Mac e iPad. Ma anche con Chrome ed Edge su PC Windows. La famosa mela ha confermato che nel corso dei prossimi mesi verranno aggiunte ulteriori funzionalità. Tra queste, la modalità “Guardati Intorno“, che consentirà di visualizzare panorami a 360 gradi delle strade. Proprio come la funzione Street View di Google. Apple ha anche comunicato che, in futuro, il supporto sarà esteso ad altre lingue, browser e piattaforme. Ampliando così l’accessibilità e l’usabilità del servizio.

Questo aggiornamento rappresenta quindi una sfida diretta a Google Maps. Ma offre anche nuove opportunità per gli sviluppatori. Questi potranno includere link alle Mappe sui propri siti web. Permettendo agli utenti di ottenere indicazioni e informazioni sui luoghi direttamente dai portali esterni. Con questa mossa, l’ azienda cerca di attrarre nuovi utenti al suo ecosistema di servizi. Oltre che puntare a consolidare la propria posizione nel mercato della navigazione digitale. In che modo? Offrendo un’alternativa valida e completa ai servizi già dominanti.