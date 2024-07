Samsung si prepara a portare sul mercato uno dei dispositivi più economici e con hardware più modesto del proprio catalogo. Si tratta del Galaxy A06, che all’inizio del mese era già apparso nel database FCC. Ciò indica che le procedure burocratiche necessarie al lancio sono già ben avviate.

A tal proposito, è stato compiuto un ulteriore passo avanti con il dispositivo che ha ottenuto la certificazione presso l’ente Bluetooth SIG. È identificato con i codici modello SMA065M, SM-A065M/DS e SM-A065F/DS. Gli ultimi due corrispondono alle versioni destinate ai mercati globali e sudamericani. Le certificazioni, oltre a rivelare alcuni dettagli tecnici sui prodotti, sono significative perché indicano un’imminente disponibilità sul mercato.

Samsung lancia il suo Galaxy economico

Le informazioni sull’A06 sono ancora scarse. Sono però sufficienti per delineare un quadro generale. Al momento, si sa che sarà molto simile al suo predecessore, il Galaxy A05. Un’apparizione su Geekbench ha rivelato che il processore dovrebbe rimanere l’Helio G85 di MediaTek. Quest’ultimo sarà accompagnato da 6 GB di RAM. La certificazione FCC ha rivelato che la batteria sarà da 4.885 mAh (5.000mAh nominali). Mentre la velocità di ricarica è di 15W. Si tratta dunque di un downgrade rispetto ai 25W del Galaxy A05. Inoltre, sempre dalla certificazione FCC, emergono le misure del dispositivo. Con 167,3 x 77,31 mm, il Galaxy A06 risulta leggermente più compatto dell’A05, che misurava 168,8 x 78,2mm.

Infine, è possibile fare alcune ipotesi sul periodo di lancio e sul prezzo. Il Galaxy A05 è stato lanciato il 25 settembre 2023. Dunque, è plausibile che l’A06 possa essere presentato in un periodo simile. Le specifiche tecniche non indicano un miglioramento importante rispetto alla generazione precedente. Quindi, è probabile che anche il prezzo al lancio rimanga simile a quello del Galaxy A05, che era di 179 euro. Tale posizionamento potrebbe rendere il nuovo A06 una scelta interessante per chi cerca uno smartphone economico, ma affidabile.