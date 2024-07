Fastweb ha introdotto il servizio Wi–Fi Calling. Si basa sullo standard Voice over Wi-Fi(VoWi-Fi). Quest’ultimo permette di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile. Ciò avviene sfruttando una connessione Wi-Fi. Tale servizio è disponibile per tutti i clienti Fastweb, privati o aziende. La qualità delle chiamate è eccellente. Il servizio garantisce l’assenza di intoppi anche in aree con insufficiente copertura di rete mobile.

Il Wi-Fi Calling di Fastweb viene attivato automaticamente sulla rete. Dunque, non è previsto alcun intervento da parte degli utenti. I servizi legati alle conversazioni vocali, come le telefonate di emergenza, la segreteria, il trasferimento e l’avviso di chiamata, sono già attivi. In tal modo il servizio garantisce agli utenti un’esperienza completa.

Fastweb attiva un nuovo servizio per le chiamate

Per usufruire del Wi-Fi Calling, i clienti devono assicurarsi che il loro smartphone sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo disponibile.

Al momento, i dispositivi compatibili con il servizio di Fastweb sono pochi. Tra questi vi sono Honor Magic5, le serie Samsung Galaxy S24 edS23 nelle varianti standard, Plus e Ultra, e lo ZTE Blade V50. Se non siete in possesso di uno di tali smartphone non è un problema. Fastweb ha promesso di ampliare nei prossimi mesi il numero di smartphone supportati. L’obiettivo dell’operatore è di rendere il servizio accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

Il Wi-Fi Calling di Fastweb offre diversi vantaggi. Non comporta costi aggiuntivi per il cliente ed è disponibile per tutti coloro che hanno un servizio voce attivo sul proprio numero. Le chiamate effettuate tramite la rete Wi-Fi sono facilmente riconoscibili grazie a un’icona specifica. Quest’ultima compare sullo smartphone non appena si fa uso del servizio. È importante ricordare che le chiamate tramite Wi-Fi non sono disponibili all’estero. Inoltre, non funzionano in modalità aereo e il servizio non prevede l’invio di SMS.