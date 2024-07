Il Global Combat Air Programme (GCAP) rappresenta una collaborazione internazionale tra Regno Unito, Italia e Giappone, volta a sviluppare un aereo da combattimento di sesta generazione. Al Farnborough International Airshow 2024, i partner del GCAP hanno presentato un prototipo concettuale del loro futuro caccia, evidenziando i progressi significativi compiuti. Il nuovo modello, esposto nel Padiglione 5, mostra un design evoluto con un’apertura alare maggiore per migliorare l’aerodinamica dell’aereo.

La collaborazione fruttuosa tra Italia, UK e Giappone

Herman Claesen, Managing Director di Future Combat Air Systems presso BAE Systems, ha sottolineato i risultati ottenuti dal lancio del programma. Claesen ha affermato: “In questi 18 mesi, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner industriali in Italia e Giappone, nonché con i tre governi, per comprendere e allineare i requisiti per un aereo da combattimento di nuova generazione. Il nuovo modello dimostra notevoli progressi nel design e nella concettualizzazione di questo futuro caccia.”

Guglielmo Maviglia, Chief Global Combat Air Programme Officer presso Leonardo, ha enfatizzato la rapidità del programma e l’impegno profuso. Maviglia ha dichiarato: “Il ritmo del programma è straordinario, con una forte base, un’eredità industriale in ciascun paese e una partnership guidata dal governo. Dal trattato firmato nel dicembre 2023, il programma ha visto un forte impegno da parte di ciascun partner.”

Hitoshi Shiraishi, Senior Fellow presso Mitsubishi Heavy Industries, ha espresso i benefici della collaborazione internazionale. Shiraishi ha spiegato: “MHI considera ogni progetto un’opportunità preziosa per approfondire le nostre conoscenze. In particolare, poiché il GCAP è un programma di sviluppo congiunto tra tre paesi, ci aspettiamo di ottenere risultati migliori e conoscenze più profonde combinando le diverse culture, esperienze e conoscenze delle tre industrie coinvolte.”

Il nuovo aereo da combattimento, previsto per entrare in servizio entro il 2035, rappresenta un traguardo ingegneristico straordinario. Sarà uno dei più avanzati al mondo, caratterizzato da interoperabilità, adattabilità e connettività senza precedenti. Con un sistema d’armi intelligente, una cabina di pilotaggio interattiva, sensori integrati e un radar di nuova generazione, questo velivolo fornirà una quantità di dati significativamente superiore rispetto ai sistemi attuali.

Il programma GCAP e il caccia Tempest

Questo programma non solo mira a migliorare la sicurezza e la prosperità politica ed economica di ciascuna nazione, ma impiegherà anche decine di migliaia di persone qualificate, avanzando le competenze e le tecnologie industriali. Il caccia di nuova generazione sviluppato dal GCAP sarà conosciuto come Tempest nel Regno Unito. I principali integratori di sistemi includono BAE Systems (Regno Unito), Leonardo (Italia) e Mitsubishi Heavy Industries (Giappone), con contributi aggiuntivi da aziende come Avio Aero, ELT Group, IHI, MBDA, Mitsubishi Electric e Rolls-Royce.