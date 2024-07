Google si appresta a introdurre un’ importante innovazione nel settore dei dispositivi di streaming, abbandonando il nome Chromecast che per anni ha dominato il mercato. Il nuovo prodotto, sarà commercializzato come “GoogleTV Streamer”. Esso segna una svolta radicale rispetto ai modelli precedenti. La scelta di rinunciare al tradizionale design compatto e discreto del Chromecast indica un cambiamento sostanziale nelle strategie dell’azienda. Il Google TV Streamer presenterà un design set-top/table-top. Con una superficie inclinata a forma di pillola e dimensioni notevolmente più grandi rispetto ai suoi predecessori. Questo approccio potrebbe suggerire l’inclusione di funzionalità avanzate. Come la Tap To Cast, recentemente introdotta con il Pixel Tablet. La quale consente una connessione e un’interazione più intuitive con il dispositivo.

Google TV Streamer: a cosa serve

Il Google TV-Streamer sarà progettato per essere collegato al televisore attraverso due cavi. Uno dedicato all’alimentazione e uno HDMI, così da semplificare la connessione e la configurazione del dispositivo. A differenza dei modelli precedenti, il nuovo dongle non si nasconderà più dietro al televisore. Ma sarà posizionato in vista, con il suo stile distintivo che potrebbe attirare l’attenzione degli utenti. Il telecomando incluso manterrà una somiglianza con quelli degli attuali modelli Chromecast. Anche se con alcune modifiche rilevanti. Ad esempio, sarà dotato di un tasto dedicato per l’input audio. Quest’ ultimo ospiterà un microfono generico per facilitare il controllo tramite comandi vocali. In più, il bilanciere del volume sarà spostato sulla parte anteriore del telecomando. Cosa che renderà più semplice l’accesso e la regolazione della voce.

Al momento, non sono disponibili dettagli sulla data di lancio o sul prezzo del Google TV Streamer. Di conseguenza gli appassionati e gli esperti del settore sono ancora in attesa di ulteriori informazioni. Questa nuova direzione strategica del colosso di Mountain View, potrebbe segnare un punto di svolta nel mercato dei dongle per TV. Attraverso l’ offerta di un prodotto che potrebbe stabilire nuovi standard per la fruizione dei contenuti in streaming. Insomma, con GoogleTV Stream, l’ azienda sembra intenzionata a rafforzare radicalmente la propria posizione nel settore dello streaming.