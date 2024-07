Expert GRANDE PROMO: i migliori dispositivi a PREZZI FOLLI

Expert è lo store migliore quando si parla di convenienza, di affidabilità, di tecnologia e di sconti sensazionali. Nessun altro store tech può competere con i suoi prezzi imbattibili. Expert offre alla sua clientela una lista infinita di prodotti di ogni tipologia e di tantissimi brand rinomati, garantendo una varietà capace di soddisfare davvero chiunque, anche il cliente più esigente in assoluto.

I volantini di Expert sono ricchissimi di occasioni uniche e straordinarie e rendono ogni acquisto un’opportunità imperdibile, impossibile da lasciarsi scappare. È poi possibile effettuare acquisti sia online che nei numerosi punti vendita, assicurando massima comodità e flessibilità così da evitare anche solo di scendere di casa o non perdendo le promo se non si ha tempo di andare in store. Le iniziative periodiche di Expert sono sempre stupefacenti, permettendo ai clienti di accedere a offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti tecnologici come gli smartphone Realme. Con Expert, qualità e risparmio sono sempre a portata di mano!

Gli smartphone Realme sono ora in sconto da Expert

Expert continua a sorprendere i suoi clienti con offerte speciali sui modelli di smartphone Realme, noti per la loro innovazione e qualità. Tra le proposte più allettanti dello store, troviamo il Realme 12 Pioneer Green con una memoria gigantesca di 512GB e 8GB di RAM, disponibile al prezzo stracciatissimo di 319,90 euro. Un’altra offerta imperdibile è sul modello Realme 12 Skyline Blue, anch’esso con 512GB di memoria e 8GB di RAM, e proposto al medesimo prezzo. Questo modello ha un aspetto ed uno stile molto raffinato e funzionalità di ultima generazione che garantiscono un uso del device sempre al massimo delle sue possibilità.

Per chi preferisce una soluzione più economica senza rinunciare ovviamente alla qualità del brand, Expert propone il Realme C63 Leather Blue, questa volta con 256GB di memoria e 8GB di RAM, al fantastico e ultra sorprendente costo di appena 199,90 euro. Tutti questi modelli sono ritirabili nei negozi o possono essere ricevuti comodamente a casa con spedizione gratuita. Grazie a queste offerte eccezionali, Expert dimostra ancora una volta il perché abbia una così grande clientela. Non perdere ora l’occasione di avere un nuovo smartphone Realme, vai sul sito Expert da questo link e scopri anche quali altre promozioni sono ora attive.