Il mondo della telefonia italiana sta vivendo un periodo di sussulto a ridosso dei mesi estivi, i vari provider infatti stanno cercando di scuotere il proprio mercato e di conquistare quanti più clienti possibile introducendo nuove promozioni dedicate appunto all’estate per cercare di sfruttare appieno l’entusiasmo legato alle vacanze.

Sono tantissime infatti le novità in arrivo sul fronte delle promozioni, basti pensare che numerosi operatori telefonici virtuali hanno finalmente introdotto il 5G all’interno delle loro promozioni e chi non l’ha ancora fatto si sta attivando per poter offrire anche questa potenzialità.

Ovviamente all’interno di questo contesto risulta anche il nome di CoopVoce, la nota azienda infatti vuole ritagliarsi la propria fetta di mercato conquistando gli utenti con delle promo ad hoc pensate per indurre la sottoscrizione di nuovi numeri telefonici e di conseguenza di nuove offerte mobile cariche di giga, minuti ed SMS.

Arriva EVO 150

Per arrivare al proprio obiettivo CoopVoce ha deciso di rilasciare una nuova promozione dal nome Evo 150, quest’ultima garantisce ben 150 GB di traffico dati in velocità 4G, 1000 SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, il prezzo da corrispondere mensilmente è quello di 7,90€ al mese e come se non bastasse la nota azienda vi regala i primi due mesi di rinnovo che dunque saranno completamente gratuiti.

Si tratta senza alcun dubbio di un’opportunità molto ghiotta che richiederà come contributo di attivazione il costo di 10 € e vi consentirà di scegliere tra l’utilizzo di una sim fisica o di una eSIM se il vostro smartphone la supporta, se siete interessati, dunque affrettatevi dal momento che CoopVoce potrebbe ritirare da un momento all’altro la sua offerta, come se non bastasse con quest’ultima, avrete a disposizione una serie di funzionalità aggiuntive incluse nella promo gratuitamente.

Ovviamente la promo è attivabile sia per i nuovi clienti che per coloro che effettuano la portabilità del numero.