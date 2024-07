La durata della batteria è uno degli aspetti più considerati dagli utenti nella scelta di un nuovo smartphone. Un dispositivo, sia Android che iOS, che si scarica a metà giornata perde gran parte della sua utilità. L’autonomia di uno smartphone non dipende solo dalla capacità della batteria, ma anche dalle abitudini di carica dell’utente.

A tal proposito, i produttori di smartphone hanno gareggiato per offrire dispositivi con supporto alla ricarica rapida. Tale funzione è certamente attraente per i consumatori, ma le stesse aziende propongono soluzioni per evitarne un uso continuo. Molti smartphone, infatti, includono funzionalità progettate per preservare la salute della batteria. Tra cui il rallentamento o la limitazione della carica una volta raggiunto un certo livello. Ad esempio, Google ha introdotto la ricarica adattiva nel 2020. Tale funzione monitora le abitudini dell’utente e limita la carica all’80% fino a circa un’ora prima della prevista disconnessione del telefono.

Android 15 introduce novità interessanti per la batteria

Mishaal Rahman ha individuato una nuova funzionalità nell’ultima Beta 4 di Android15. Quest’ultima potrebbe ulteriormente migliorare la salute della batteria degli smartphone. Tale aggiornamento suggerisce che il sistema potrebbe presto mostrare una notifica che invita gli utenti ad attivare una funzione di limite di carica all’80%. Ciò per proteggere la durata della batteria.

Rahman ha scoperto nuove stringhe di codice nell’app SystemUI di Android 15. Quest’ultime suggeriscono la futura introduzione di tale notifica per l’attivazione della nuova funzione. Quest’ultima opzione di “Ottimizzazione della ricarica” dovrebbe essere disponibile recandosi nelle “Impostazioni” del proprio dispositivo. Qui bisogna cliccare “Batteria” e con due pulsanti di scelta per selezionare la “Ricarica adattiva” esistente o la nuova modalità “limita all’80%”.

È probabile che Google apporti ulteriori modifiche prima del rilascio finale della funzionalità su Android 15. Al momento, non ci sono informazioni certe su quando e come tali novità verranno implementate. Dovremo attendere il rilascio stabile di Android 15 per vedere come Google deciderà di operare.