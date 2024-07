WhatsApp: arriva la traduzione automatica dei messaggi

Attualmente applicazione di messaggistica più apprezzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio, WhatsApp, la nota chat multimediale infatti è presente praticamente su ogni smartphone esistente e consente ogni giorno di rimanere connessi con tutte le persone a noi care.

Il merito di questa popolarità è senza alcun dubbio del team di sviluppatori che ogni mese rilascia funzionalità fantasiose, ma allo stesso tempo utili ed efficienti per migliorare l’esperienza d’uso di questa applicazione, rendendola intuibile e alla portata di tutti e ovviamente con feature in grado di migliorarne le prestazioni.

Come ogni software in questo periodo, anche quest’ultimo sta per vedere l’arrivo della rivoluzione legata all’intelligenza artificiale, stando infatti a quanto emerso dall’ultima beta molto presto, vedremo l’approdo nella prima funzionalità basata su intelligenza artificiale che andrà a stravolgere la nostra chat in tempo reale.

Arriva la traduzione dei messaggi

Stando a quanto emerso molto presto, WhatsApp introdurrà la possibilità di tradurre i messaggi ricevuti direttamente all’interno della chat grazie appunto all’intelligenza artificiale, questa funzionalità all’inizio supporterà solo alcune lingue ma col passare del tempo verrà estesa a tutti gli idiomi conosciuti, i messaggi tradotti verranno contrassegnati con un apposito simbolo e si potrà decidere se tradurre i messaggi selezionandoli o impostare la traduzione automatica in tempo reale dei messaggi ricevuti.

Quando si deciderà di avviare una traduzione, WhatsApp richiederà l’utente di scaricare il vocabolario dedicato alla lingua desiderata per poi attivare la funzionalità.

Attualmente questa funzione è in fase di test e non sappiamo quando arriverà, ciò che è certo e che arriverà su tutti i sistemi operativi sui quali è supportato WhatsApp e ovviamente non avrà alcun costo aggiuntivo da dover pagare.

Dunque non rimane che attendere l’arrivo ufficiale di questa funzionalità, ovviamente si tratta di una scelta pensata sia per migliorare l’esperienza d’uso ma anche per far diffondere il noto software ancora di più in tutto il mondo.