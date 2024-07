Poco F6 in arrivo in Deadpool e Walverine Edition

Il produttore tech Poco propone spesso tanti nuovi smartphone fi rilievo, appartenenti sia alla fascia bassa del mercato sia alla fascia media del mercato. Uno dei nuovi arrivati è il nuovo Poco F6 Deadpool e Walwerine Edition. Si tratta di una nuova versione di questo dispositivo dedicata però all’uscita del nuovo film con protagonista i personaggi del nuovo film do Deadpo e di Walwerine. In questo ultimi giorni, in particolare , sono state pubblicate in rete diverse immagini renders di questo nuovo smartphone. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Poco sta per svelare il novo Poco F6 Deadpool e Walwerine Edition

Fra pochissimi giorni, il produttore tech Poco annuncerà ufficialmente un nuovo smartphone molto particolare. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominat Poco F6 Deadpool e Walwerine Edition. Una delle novità principali di questo nuovo smartphone è sicuramente il design. Dalle immagini teaser appena emerse in rete, possiamo infatti notare la presenza di una backcover rossa metallica opaca. Oltre a questo, accanto ai sensori fotografici ci sarà un piccolo logo con la faccina di Deadpool.

Sul retro, poi, ci saranno anche le varie scritte, tra cui anche il logo dell’azienda. Quest’ultimo sarà però colorato in oro, chiaro riferimento alla nuova divisa o tuta del protagonista Walwerine. Per quanto riguarda il resto, come ad esempio la scheda tecnica, tutto rimane invariato rispetto alla versione classica. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Poco F6 Deadpool e Walwerine Edition – specifiche tecniche

• Display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione 1220 x 2712 pixel con una luminosità di picco pari a 2400 nits e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 8s Gen 3

• Tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

• Dual camera posteriore con un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e secondo sensore grandangolare pari a 8 MP

• Fotocamera anteriore da 20 MP

• Batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W

Per il momento, il produttore tech Poco non ha annunciato disponibilità e prezzi su questo nuovo Poco F6 Deadpool e Walwerine Edition