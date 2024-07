Microsoft Designer: l'app di editing con IA arriva su smartphone

L’intelligenza artificiale è ormai parte della nostra esistenza in ogni suo aspetto. Pian piano è entrata nelle nostre vite e sta diventando sempre più presente anche nei nostri smartphone, i nostri compagni di viaggio senza il quale non facciamo un passo. Questo è stato reso possibile grazie alle numerose app disponibili per gli usi più disparati. Anche la Microsoft fa la sua parte, lanciando Microsoft Designer, un editor basato proprio sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ora, a quanto pare, l’applicazione è disponibile ufficialmente per dispositivi Android e iOS.

Microsoft Designer è un’applicazione versatile che consente di modificare e personalizzare immagini utilizzando avanzati strumenti di intelligenza artificiale. Gli utenti possono generare immagini in base alle loro richieste. Possono indicare ciò che vogliono apportare sia tramite prompt testuali che utilizzando dei modelli predefiniti, magari se non si hanno idee chiarissime sul da farsi. Questi modelli facilitano la creazione di contenuti ottimizzati per vari scopi, come biglietti di auguri, post sui social media, icone, sfondi e pagine da colorare, utili per chi si occupa di marketing ma nel design non è propriamente una cima.

Microsoft Designer è l’app che salva chi non sa editare?

Una delle funzionalità più apprezzate e particolari di Microsoft Designer è la capacità di elaborare immagini esistenti. In che senso? Gli utenti possono modificare il contesto, aggiungere o rimuovere soggetti e applicare decorazioni di ogni tipologia. L’app offre anche opzioni per rimuovere gli sfondi e persino per eliminare persone o oggetti indesiderati dalle immagini come si farebbe con Photoshop o piattaforme più professionali, ma con decisamente più semplicità.

Microsoft Designer non è solo per smartphone. È disponibile infatti anche su PC Windows. L’app sui pc può essere usata tramite Copilot, integrato in alcune applicazioni Microsoft 365. Gli utenti con un abbonamento Copilot Pro poi possono creare immagini personalizzate per presentazioni su PowerPoint o anche banner specifici per documenti Word. Le funzionalità di editing e di IA generativa di Designer, inoltre, sono accessibili tramite Microsoft Photos per gli utenti Windows Insider. L’app Microsoft Designer è gratuita e non richiede alcun tipo di abbonamento, strano ma vero. Gli utenti interessati possono scaricarla direttamente dal Play Store per dispositivi Android o dall’App Store per dispositivi iOS.