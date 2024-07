Il 18 luglio 2024, Fastweb ha avviato un importante passo avanti nel settore delle telecomunicazioni. Come ? Attraverso il lancio del suo servizio di Wi-Fi Calling. Questa innovativa funzione, si basa sullo standard Voice over Wi-Fi. Essa offre la possibilità di effettuare e ricevere chiamate semplicemente utilizzando la connessione WiFi al posto della tradizionale rete mobile. Ciò rappresenta una soluzione ideale. Soprattutto per coloro che si trovano in aree con copertura limitata o assente. Cosa che garantisce una qualità di chiamata superiore anche in qualsiasi situazione. Il servizio è stato progettato per integrarsi perfettamente con la rete Fastweb. Il tutto senza richiedere ulteriori configurazioni da parte dei clienti. La nuova opzione infatti si abiliterà automaticamente su tutti i dispositivi compatibili.

Fastweb: disponibilità ed espansione della compatibilità del servizio

Il Wi-Fi Calling di Fastweb migliora la qualità delle chiamate in situazioni di scarsa copertura. Ma include anche tutti i servizi associati alle telefonate tradizionali. Come la segreteria telefonica e il trasferimento e l’avviso di chiamata. Tale integrazione fa in modo che gli utenti possano gestire le loro comunicazioni in modo fluido e senza interruzioni. Il tutto mantenendo le stesse funzionalità che avrebbero utilizzando una rete mobile. In più, il servizio non comporta costi aggiuntivi, sarà tutto incluso nel normale piano tariffario scelto da ciascun cliente. Va però detto che il Wi-FiCalling non è disponibile per l’uso all’estero e non è funzionante in modalità aereo. Limitazioni che possono influire sull’esperienza delle persone durante i viaggi internazionali.

Attualmente tale opzione è compatibile con un numero selezionato di dispositivi. I modelli supportati al lancio includono l’Honor Magic5, le serie Samsung Galaxy S24 e S23, e il ZTE Blade V50. Anche se l’azienda ha dichiarato l’intenzione di ampliare presto la lista. Questa espansione avverrà gradualmente, con l’obiettivo di includere una tipologia più ampia di smartphone. Al fine di soddisfare le esigenze di un numero crescente di clienti.

Ad ogni modo, nonostante queste limitazioni, il lancio del WiFiCalling rappresenta per l’ operatore un passo davvero rilevante verso il miglioramento della connessione e della comunicazione. Un servizio che conferma l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nella soddisfazione delle esigenze dei propri clienti.