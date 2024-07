Apple MacBook Pro può essere acquistato giusto in questi giorni ad uno dei prezzi più bassi e convenienti degli ultimi mesi, rappresentando la perfetta occasione per raggiungere un elevato livello di risparmio, a prescindere dalle pretese del consumatore finale.

Il dispositivo in questione è caratterizzato da una serie di specifiche tecniche di livello decisamente superiore al normale, con appunto un processore di nuova generazione, Apple M3, capace di stravolgere tutti con la potenza dei suoi 11-core, seguito poi a ruota dalla GPU 14-core, pronta a soddisfare le esigenze dei content creator. Il display è un Liquid Retina da 14,2 pollici di diagonale, che supporta una risoluzione elevata ed un dettaglio da far letteralmente invidia.

Apple MacBook Pro: la promo su Amazon è folle

Il prezzo di vendita di questo prodotto è sicuramente estremamente conveniente, infatti il listino è di 2599 euro, ma solamente in questi giorni su Amazon potrà essere vostro con un risparmio di 400 euro, che corrisponde a circa il 15%, in modo da dover pagare solamente 2199 euro per il suo acquisto definitivo. Scopritelo subito a questo indirizzo.

Snocciolando altre specifiche tecniche, per un prodotto che sicuramente vuole essere superiore a tanti altri dispositivi dello stesso tipo in commercio, possiamo parlare di 18GB di RAM unificata con 512GB di memoria interna direttamente su SSD, in modo da avere sempre un rapido accesso ai dati, oltre che velocizzare il salvataggio stesso. La colorazione attualmente in promozione è la Nero Siderale, ritenuta da molti come la più elegante e dalla qualità superiore. Il design resta essere il solito, ed iconico, di tutti i prodotti di casa Apple, con chassis realizzato in metallo, oltre che essere resistente, è incredibilmente bello da vedere, da toccare e da sentire.