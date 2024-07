A quanto pare in casa Citroën e periodo di rinnovamento, nel dettaglio sembra che la Citroën C4 si prepara a ricevere un restyling che promette di catturare le attenzioni di tutto il mercato del settore automotive, tale aggiornamento dell’estetica arriva in un momento particolare per quanto riguarda la nota auto compatta francese, quest’ultima infatti si avvicina all’esatta metà del suo ciclo vitale che vedrà un rinnovo stilistico decisamente in chiave moderna.

Rivoluzione in chiave semplicità

Come ben sappiamo, Citroën ha deciso di cambiare il proprio approccio alle proprie vetture, l’esempio più evidente è legato alla sua nuova C3 che mostra come la strategia sia orientata verso la produzione di veicoli essenziali e accessibili, ovviamente questa filosofia adesso troverà applicazione anche nel restyling della C4, non a caso i primi prototipi intercettati mostrano un’importante trasformazione soprattutto del frontale, un esempio sono i nuovi fari che saranno separati dall’emblema del marchio, offrendo una visione decisamente più pulita di tutto il look, come se non bastasse, verranno eliminate la maggior parte delle complessità stilistiche, conferendo una pulizia generale alla vista molto più evidente.

La stessa filosofia verrà utilizzata sia per la fiancata laterale che per quella posteriore, non a caso vedremo una semplificazione generale di tutto il design con l’eliminazione della tanto criticata fascia luminosa posteriore che conferiva alla vettura un design decisamente troppo complesso e a tratti stucchevole.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, la nuova automobile non subirà grandi rivoluzioni, probabilmente Citroën manterrà infatti le sue motorizzazioni, nel dettaglio una ibrida a 48 V con una potenza che oscilla tra i 100 e i 136 cavalli, abbinata ad una versione completamente elettrica da 156 cavalli con una batteria da 54 kWh in grado di offrire un’autonomia di 420 km.

Per quanto riguarda l’arrivo e la presentazione di questa nuova versione, probabilmente potremmo vederla al salone di Parigi del prossimo ottobre con un lancio commerciale previsto probabilmente per fine 2024 o inizio 2025.