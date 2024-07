Uno dei nomi più attesi per questo 2024 sono senza alcun dubbio le nuove GPU di Intel appartenenti ala famiglia Intel Arc Battlemage, i chip dovrebbero infatti esordire nel corso di quest’annata e arrivare all’incirca in autunno sia in configurazione a se stante per i PC desktop sia come chip abbinati alle CPU Intel Lunar Lake.

Dopo una lunga attesa e un discretamente lungo periodo di silenzio assistiamo finalmente all’arrivo di un primo benchmark online di questi chip molto attesi, scopriamo insieme come se la cava.

Ottimo livello per sua stessa natura

Partiamo dicendo che il benchmark trapelato non riguarda una scheda destinata alla fascia desktop bensì una che verrà integrata in una CPU Arrow Lake in arrivo, il test è stato eseguito sulla piattaforma di CompuBench, quest’ultimo ci annuncia che la grafica testata si chiama Intel Arc 140V Xe2, confermando che l’architettura della iGPU è la medesima delle componenti della linea Battlemage che usciranno anche su desktop.

La piattaforma di test non è propriamente la più adatta per il testing delle GPU, ciononostante ci mostra che le prestazioni della nuova GPU superano del 50% quelle legate all’architettura Xe, prima generazione di GPU, in tutti i test eseguiti, con un guadagno di prestazioni di conseguenza del 150%, nel dettaglio emerge che la frequenza di clock della GPU oscilla tra gli 1,95 e i 2,05 GHz, mentre i dettagli della CPU che utilizza la grafica Arc 140V Xe2 non sono stati resi noti, sebbene è ipotizzabile si tratti di un processore di fascia alta.

In soldoni però possiamo affermare che i risultati parlano di una GPU che supera il livello della AMD Radeon 780M e garantisce dei risultati migliori di una Intel Arc A310 desktop con architettura Arc Alchemist, la scheda riesce in alcuni test anche a superare il livello di una RTX 2050 di Nvidia, non male.