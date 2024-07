È stato rilasciato online il primo video teardown dell’Honor Magic V3. Si tratta del pieghevole a libro caratterizzato dal suo spessore ridotto, appena superiore ai 9 mm quando è chiuso. Il video mette in luce gli straordinari sforzi compiuti dal produttore cinese per rendere ogni singolo componente il più sottile possibile. Il processo ha dimostrato che ogni decimo di millimetro è stato determinante durante lo sviluppo del dispositivo.

Un esempio di tale attenzione ai dettagli è il meccanismo di ricarica wireless. Quest’ultimo ha uno spessore di soli 0,25 mm, inclusa la dissipazione del calore. Inoltre, nessuna delle due batterie supera i 3 mm di spessore: la batteria da 3.130 mAh misura 2,8 mm, mentre quella da 2.020 mAh è spessa solo 2,4 mm.

Honor Magic V3: ecco come fa ad essere così sottile

Nonostante tale estrema sottigliezza, l’azienda ha incluso nel modulo fotografico un obiettivo periscopico di dimensioni considerevoli. Ciò ha portato a un lieve superamento dei 9,2 mm dichiarati per lo spessore complessivo del dispositivo.

Il design del Magic V3 vede un’armoniosa combinazione di plastica e metallo per la scocca e altri componenti strutturali. Tale scelta è mirata a bilanciare aspetti cruciali come peso, robustezza e dimensioni compatte. Dal punto di vista della riparabilità, il dispositivo non presenta particolari sorprese. L’accesso ai componenti interni avviene rimuovendo il pannello posteriore, fissato con adesivo. Tale processo richiede l’uso di una pistola ad aria calda per allentare l’adesivo, seguito dalla rimozione di una serie di viti e connettori a incastro, un procedimento ormai standard per i dispositivi moderni.

L’Honor Magic V3 è attualmente disponibile per l’acquisto in Cina. Si prevede che arriverà sul mercato internazionale in autunno. Maggiori dettagli saranno probabilmente rivelati durante l’IFA 2024. La fiera tecnologica tedesca che si terrà all’inizio di settembre. Tale evento sarà un’occasione importante per conoscere meglio le specifiche tecniche e le potenzialità dell’innovativo dispositivo pieghevole. Ciò potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di Honor nel competitivo mercato degli smartphone.