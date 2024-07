Eolico, a New York nascerà un parco da quasi 1 GW di produzione

Le energie rinnovabili sono il futuro ma anche il presente ed infatti le principali economie mondiali ci stanno già lavorando da tempo. Salta di certo all’occhio l’investimento fatto da New York durante gli ultimi anni, che ha visto coronare il tutto con l’inizio del progetto denominato Sunrise Wind. Questo nuovo parco eolico offshore una volta terminato sarà certamente il più grande tra quelli costruiti e potrà fornire energia elettrica a più di 600mila famiglie.

All’interno della città americana dunque è scattata ufficialmente la lotta al cambiamento climatico. Tutto ciò con numerosi investimenti che vedono nell’energia rinnovabile ciò che potrà contribuire a salvaguardare il pianeta. Per quanto riguarda l’eolico, non ci sono dubbi: è una delle possibilità che consente di avere quanto più energia green in assoluto. L’obiettivo adesso è quello di arrivare al 70% della produzione di elettricità pulita entro il 2030 anche se entro quel periodo New York potrebbe arrivare al 79%. Quest’impianto riuscirà a generare un totale di 924 MW, una cifra davvero incredibile.

Il progetto Sunrise Wind si rifà all’eolico e dà energia green a New York

Queste sono le parole da parte del presidente e CEO dell’autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dell’intero Stato di New York, Doreen M. Harris:

“Mi complimento con Ørsted per l’innovazione rappresentata da Sunrise Wind, un impulso per creare posti di lavoro e sostenere le famiglie, portando vantaggi economici alle comunità. Le iniziative di oggi, insieme alla nuova gara per l’eolico offshore a New York, rappresentano un ulteriore passo nello sviluppo di questo settore nello Stato, accelerando la transizione alle energie rinnovabili e favorendo la crescita economica“.

Si tratta quindi di una nuova era che parte ufficialmente nella città americana, la quale sull’eolico baserà la maggior parte del ricavo dell’energia rinnovabile. È questo un vero e proprio esempio di come andrebbe mossa attualmente l’economia all’interno delle grandi città, al fine di evitare problemi a livello climatico.