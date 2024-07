Un’affascinante novità è emersa dalla beta di Android 15, attualmente in fase di test sui Google Pixel 8. Un ricercatore di applicazioni ha, di recente, un piccolo segreto che introduce ad un mini-gioco spaziale. Quest’ ultimo, ricorda quello presente in Android14 ed offre un’esperienza davvero unica agli utenti. Ambientato in un contesto cosmico, il gioco richiede ai giocatori di navigare attraverso un campo di asteroidi e pianeti. Il tutto evitando ostacoli e collezionando punti. Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di piantare bandiere sui vari corpi celesti. Cosa che aggiunge un elemento di personalizzazione e conquista, sempre piuttosto apprezzato. Tale novità non è solo un’aggiunta ludica, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare le nuove funzionalità del sistema operativo. In un modo tutto nuovo, interattivo e coinvolgente.

Android 15: come attivare ed utilizzare il salvaschermo “Landroid”

La scoperta non si limita però al mini-gioco spaziale. Dopo averlo completato, sarà Infatti possibile sbloccare un salvaschermo esclusivo chiamato “Landroid”. Per accedere a questa modalità è necessario seguire alcuni passaggi specifici. Innanzitutto, bisogna andare su “Impostazioni” e selezionare “Informazioni sul dispositivo“. Qui, toccando ripetutamente la voce relativa alla versione di Android, apparirà il logo del bugdroid di Android15, fluttuante nello spazio. Premendo e tenendo premuto questo logo si avvierà il mini-gioco. Una volta completata la sessione, il salvaschermo “Landroid” potrà essere attivato.

Questo salva-schermo offre una rappresentazione visiva dell’ultima sessione di gioco, mostrando l’attività con il pilota automatico attivato. Ciò aggiunge un elemento estetico e personalizzato al dispositivo. Ma consente anche di rivivere le proprie avventure spaziali ogni volta che il dispositivo entra in modalità screensaver. Ad ogni modo, al momento questa funzionalità sembra essere accessibile solo sui dispositivi con la beta di Android 15. Ma si prevede che sarà disponibile su una tipologia più ampia di dispositivi con il rilascio ufficiale dal suddetto sistema operativo.

Questo aggiornamento coincide con l’atteso annuncio della serie Pixel 9 di Google. Cosa che rende tutto ciò ancora più interessante per gli appassionati del settore.