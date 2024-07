Tesla ha appena lanciato un nuovo aggiornamento per la sua applicazione mobile. Si tratta di una soluzione volta a ridurre i cosiddetti “consumi fantasma” dei suoi veicoli elettrici. Questo problema risulta essere particolarmente rilevante per le auto elettriche. Esso si verifica quando l’automobile consuma energia anche da ferma, nonostante non sia in uso. Tesla, leader nel settore delle auto elettriche, si sta dunque impegnando per risolvere tale questione con misure concrete.

L’ ultima innovazione introdotta porta l’applicazione alla versione 4.35.0. A tal proposito Tesla ha provveduto ad introdurre importanti cambiamenti per gestire meglio le funzionalità attivabili da remoto. In precedenza, molte funzioni potevano attivarsi automaticamente anche quando l’auto era parcheggiata, contribuendo ai consumi di energia non necessari. Con il nuovo update, questi moduli si attiveranno solo se specificamente richiesto dall’utente. Soluzione che ridurrebbe così i consumi inutili.

Innovazioni e risparmi energetici: come cambia l’app Tesla

Tale modifica si affianca agli sforzi precedenti di Tesla. La quale aveva già annunciato una riduzione del 40% dei consumi energetici derivanti dalla modalità Sentinella. Una funzione di sorveglianza che resta attiva quando la vettura è parcheggiata.

Oltre alla gestione dei moduli attivabili a distanza, un altro miglioramento rilevante dell’applicazione riguarda la possibilità di accedere ad essa senza attivare il veicolo. In passato, la sua apertura comportava l’attivazione del sistema dell’ auto. Portando, ancora una volta, a un inutile consumo di energia. Ora, con la versione 4.35.0, gli utenti possono interagire con la piattaforma senza che l’automobile si accenda. Contribuendo ulteriormente alla riduzione dei consumi fantasma.

Insomma, il nuovo aggiornamento riflette l’impegno costante di Tesla nel migliorare l’efficienza dei suoi veicoli e l’esperienza d’uso. La sua distribuzione automatica è già in corso e i clienti possono aspettarsi di vedere presto i benefici di queste novità. Tesla continua così a dimostrare la sua leadership nel settore delle auto elettriche. Innovando in termini di prestazioni e tecnologia, ma anche concentrandosi su soluzioni pratiche per problemi reali. Come appunto quello dei consumi energetici non necessari.