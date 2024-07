Ho testato le cuffie con cancellazione del rumore Sonos Ace per diverse settimane e non c’è dubbio che siano un’ottima aggiunta alla lineup dell’azienda. Anche se le prime cuffie di Sonos si sono fatte attendere a lungo e non tutto è all’altezza delle mie aspettative, il design di lusso e le prestazioni sono quello che mi aspettavo di vedere da un marchio con la reputazione di costruire alcuni dei sistemi di altoparlanti wireless più intelligenti al mondo.

Sonos non è il primo marchio di altoparlanti a diversificarsi producendo cuffie con cancellazione del rumore, ma scommetterei che le cuffie Ace siano tra le più eleganti che ho incontrato quest’anno. Anche se il prezzo è più alto di molti concorrenti, il design trasuda un livello di elegante sicurezza che fa sembrare gli altri modelli banali al confronto.

Una delle caratteristiche che distingue le cuffie Sonos Ace dai concorrenti è la loro capacità di collegarsi a una soundbar Sonos Arc per un’esperienza di home theater personale con head tracking e Dolby Atmos.

Design e Materiali

Le cuffie Sonos Ace hanno un design elegante e minimalista. I padiglioni hanno una forma ovale arrotondata e sono collegati all’archetto con un connettore metallico molto sottile. Mi piace la cerniera flessibile nascosta all’interno dei padiglioni, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche progettata per evitare che i capelli si incastrino nel meccanismo.

Le Sonos Ace sono disponibili in finiture opache con accenti metallici sulla cerniera, sul controllo Content Key e sui microfoni beamforming e sulle prese d’aria. Le cuffie hanno un design pieghevole con un profilo sottile. I padiglioni ruotano per uno stoccaggio compatto nella custodia, ma le cerniere non si piegano come quelle delle Bose QuietComfort Ultra Headphones. Vengono fornite con una custodia rigida realizzata con materiali riciclati.

Le cuffie Sonos sono leggere e hanno morbidi cuscinetti auricolari in memory foam sostituibili per un comfort che dura tutto il giorno. In termini di peso, le Sonos Ace pesano 323 grammi.

I padiglioni sinistro e destro sono contrassegnati da lettere in rilievo sulla griglia a rete colorata che copre i driver degli altoparlanti, un tocco davvero elegante.

Controlli e confort

Invece di aggiungere controlli touch alle cuffie Ace, Sonos ha optato per pulsanti fisici sul padiglione. Il tasto tattile Content Key sul padiglione destro offre play/pausa, volume su/giù, mentre un pulsante secondario consente di attivare/disattivare la cancellazione del rumore, la modalità aware e le opzioni di controllo vocale. Il Content Key (nome pessimo, ma funzionalità utile) è un tocco intelligente. Mi piace particolarmente il grado di controllo che offre quando si regola il livello del volume. Ha funzionato in modo molto più affidabile rispetto a molti controlli touch che ho incontrato su cuffie wireless concorrenti.

I sensori integrati rilevano quando indosso le Sonos Ace, quindi la riproduzione si mette in pausa quando le tolgo e riprende automaticamente quando le rimetto.

È importante menzionare che l’esperienza di utilizzo varierà da persona a persona, ma l’archetto delle Ace si è adattato comodamente sulla mia testa senza alcuna pressione eccessiva e ho sentito il peso distribuito uniformemente. Tuttavia, la forza di serraggio era un po’ più alta di quanto avrei voluto per livelli di comfort a lungo termine, e i padiglioni esercitavano troppa pressione contro le mie orecchie.

Connessioni e funzioni

La connettività wireless funziona su Bluetooth 5.4 con supporto per i codec SBC, AAC e aptX Lossless quando collegato a dispositivi di riproduzione compatibili. Ciò conferisce alle cuffie capacità audio di qualità quasi CD tramite Bluetooth con il dispositivo di riproduzione giusto e i migliori servizi di streaming musicale, ma non c’è un vero supporto lossless o hi-res via wireless. Inoltre, al momento non c’è menzione del supporto per la condivisione audio Auracast di nuova generazione o LE Audio.

Come molte cuffie wireless, le Sonos Ace possono anche essere collegate tramite un cavo audio USB-C a 3,5 mm, permettendo agli utenti di effettuare una connessione cablata a dispositivi di riproduzione compatibili per ascoltare audio lossless e hi-res.

Una delle principali caratteristiche che speravo di vedere su un paio di cuffie Sonos era la capacità di connettersi via Wi-Fi allo stesso modo in cui Sonos Move 2 e Sonos Roam 2 si connettono quando viene rilevata una rete Wi-Fi domestica, ma utilizzano la connettività Bluetooth quando si è fuori casa. Avevo grandi speranze che le cuffie Sonos Ace impiegassero una tecnologia simile che si integrasse con l’ecosistema multi-room di Sonos, oltre a offrire un vero supporto audio lossless e hi-res via Wi-Fi dai migliori servizi di streaming musicale.

Purtroppo, però, le cuffie Sonos Ace sono cuffie Bluetooth e non c’è supporto per il sistema Wi-Fi multi-room di Sonos. Quando si connettono via Wi-Fi, è solo per trasferire l’audio TV da una soundbar Sonos Arc alle cuffie.

Una caratteristica interessante è la modalità True Cinema, che cattura l’acustica della stanza quando le cuffie sono collegate a una soundbar Sonos Arc per un’esperienza di ascolto personalizzata senza disturbare il resto della famiglia.

Qualità del suono

Sonos afferma che le nuove cuffie Ace utilizzano un’architettura acustica con porte per offrire una profondità dei bassi eccezionale e un palcoscenico sonoro ultra-ampio, mantenendo una chiarezza incredibile. Hanno un driver dinamico da 40mm montato in ciascun padiglione, e mi è stato detto che le cuffie Ace hanno subito 1.000 ore di test e messa a punto da parte di creatori di musica.

Gli sforzi compiuti da Sonos per ottimizzare le cuffie per la chiarezza e l’esperienza immersiva hanno dato i loro frutti. Le cuffie Sonos Ace sono incredibilmente coinvolgenti e hanno un ampio palcoscenico stereo che piacerà a molti. A volte, le cuffie chiuse presentano un palcoscenico sonoro che sembra confinato nello spazio tra i padiglioni, ma le Ace hanno una presentazione più ampia che si espande al di fuori dei padiglioni fisici e ha il tipo di suono aperto.

Anche se inizialmente ero deluso dal fatto che le nuove cuffie Sonos Ace non includessero impostazioni di ottimizzazione per adattare il suono all’udito dell’ascoltatore, i controlli degli alti e dei bassi si sono rivelati sufficienti per adattare il suono ai gusti individuali. Non che fosse necessaria alcuna regolazione.

Sonos è stato un grande sostenitore dei contenuti audio spaziali, e il suo altoparlante Sonos Era 300 è uno dei migliori altoparlanti per contenuti audio spaziali che ho provato. Non sorprende quindi che le nuove cuffie Ace incorporino il supporto per i formati Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio con head tracking. Anche se personalmente preferisco ancora i mix stereo, i miei test con i contenuti musicali Dolby Atmos sono stati impressionanti, anche se non del tutto un’esperienza di ascolto naturale per le mie orecchie, e il Dolby Head Tracking ha funzionato perfettamente una volta abilitato nella scheda Sonos Ace dell’app Sonos.

Cancellazione del rumore

Come prime cuffie con cancellazione del rumore dell’azienda, le Sonos Ace utilizzano 8 microfoni (quattro su ciascun padiglione con 3 interni e 1 esterno) per neutralizzare i suoni esterni. Non ci sono regolazioni del livello per adattare il grado di cancellazione del rumore ai propri gusti o modalità adattive che identificano la tua attività e regolano il livello di conseguenza. No, la tecnologia di cancellazione del rumore di Sonos è semplicemente On, Off o Ambient (modalità consapevole o di trasparenza per sentire ciò che accade intorno a te).

Questo è più che sufficiente, perché il livello di cancellazione del rumore è superbo. Il livello di isolamento mi ha fatto pensare che le Ace potrebbero facilmente competere con le migliori cuffie con cancellazione del rumore sul mercato, incluse le Sony WH-1000XM5 e le Bose QuietComfort Ultra Headphones. Attendete i miei confronti diretti per scoprire dove si classificano le Ace tra le migliori cuffie con cancellazione del rumore.

Inoltre, la modalità ambiente è altrettanto efficace per la consapevolezza situazionale. I suoni ambientali e le conversazioni sono chiari, e Sonos afferma che i microfoni esterni beamforming sono progettati per un’elevata qualità delle chiamate ad entrambe le estremità della conversazione.

Autonomia

Le Sonos Ace possono essere ricaricate tramite porta USB-C e la durata della batteria dovrebbe garantire fino a 30 ore con l’ANC attivo. Questo è meglio delle AirPods Max che offrono solo 20 ore e delle Bose QuietComfort Ultra Headphones con 24 ore. Eguaglia le Sony WH-1000XM5 con 30 ore con ANC abilitato, ma le Sennheiser Momentum 4 Wireless sono ancora le cuffie al top per la durata della batteria, offrendo fino a 60 ore di riproduzione con ANC.

Una ricarica rapida di 3 minuti dovrebbe risultare in un’aggiunta di 3 ore di riproduzione.

Queste specifiche sono impressionanti e rendono le Sonos Ace competitive nel mercato delle cuffie wireless di fascia alta. La lunga durata della batteria e la funzione di ricarica rapida sono particolarmente utili per chi viaggia o usa le cuffie per lunghi periodi. Tuttavia, è importante notare che la durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’uso, del volume e di altri fattori.

Conclusioni

Anche se non ho ancora provato la loro connettività con una soundbar Sonos Arc e sperimentato la modalità True Cinema, le cuffie Sonos Ace rappresentano un’introduzione spettacolare ed è un peccato che non abbiano un prezzo più accessibile. Queste cuffie completano i prodotti Sonos in un modo che non pensavo mi interessasse, e nonostante la mancanza di piena integrazione nell’ecosistema Sonos, le ho trovate assolutamente coinvolgenti e piacevoli da ascoltare, in particolare quando collegate al mio telefono Android usando aptX Adaptive via Bluetooth.

Nonostante la mancanza di un vero supporto audio lossless e hi-res via Wi-Fi, la combinazione di ottima costruzione e stile, grande qualità audio con supporto audio spaziale, mi sta rendendo difficile desiderare altre cuffie over-ear al momento.

Se si riescono a superare le limitazioni, le Sonos Ace sono un ottimo paio di cuffie con cancellazione del rumore. Potrebbero non avere tutto ciò che speravo, ma sono vicine alla perfezione quanto si può ottenere dalla categoria in questo momento, e rappresentano un’introduzione spettacolare nella lineup di Sonos.

Queste cuffie sembrano offrire un’esperienza audio eccezionale, con un design elegante e funzionalità avanzate. Nonostante alcune mancanze rispetto alle aspettative iniziali, come la piena integrazione nell’ecosistema Sonos e il supporto Wi-Fi per audio lossless, sembrano comunque essere un prodotto di alta qualità che si distingue nel mercato delle cuffie wireless di fascia alta.

Acquisto

Attualmente sono disponibili nella pagina ufficiale di Amazon Italia a 449 € iva inclusa.