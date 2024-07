Le auto più affidabili del 2024: ecco la classifica

Avere un’auto affidabile, che non si rompa quasi mai e che non costi uno sproposito quando capita qualche manutenzione, è il sogno di tutti gli automobilisti. Consumer Reports ha stilato una classifica per il 2024, elencando le vetture che registrano meno rotture e che, a quanto pare, sono quasi indistruttibili. Analizzando i dati di oltre 330.000 auto ed intervistando i loro proprietari, ha così creato una lista delle migliori vetture dal mondo dal punto di vista dell’affidabilità e della durata.

Top auto più affidabili in assoluto

In cima alla classifica domina Toyota. Il modello Toyota 4Runner, insieme alla Toyota Camry in versione ibrida, ha infatti ottenuto il punteggio più alto di 87, posizionandosi al TOP e vincendo l’ambita medaglia d’oro. Anche la versione standard della Camry ha dimostrato un punteggio affatto male, conquistando il terzo posto. Un altro modello, che però arriverà l’anno prossimo, è la Toyota RAV4 Prime che con i suoi 83 punti potrebbe essere un auto ben resistente al tempo.

Tra le europee, solo BMW riesce a entrare nella top 10 con il modello X5, che ha ottenuto un rispettabile punteggio di 82, dimostrando che anche i SUV di lusso possono essere affidabili. Un altro modello che ha ottenuto lo stesso punteggio è la Subaru Forester, rinomata per la sua durata e affidabilità. La Toyota RAV4 standard segue con un punteggio di 80, mentre l’Acura RDX si posiziona poco dopo. Chiudono la classifica le auto Corolla e la Highlander ibrida.

I brand in generale a cui affidarsi

Se invece si considerano i marchi di auto nel loro complesso, Lexus è il più affidabile e la Toyota arriva seconda. Ci sono poi BMW seguite dalle aziende Acura e Honda, entrambe con 70 punti. Vediamo poi altre società come la Subaru con 69, Mazda a 67 e Porsche a 66. Tale classifica evidenzia come i marchi giapponesi continuino a dominare in termini di affidabilità, con Toyota e Lexus in testa. Le auto giapponesi sono infatti una scelta eccellente secondo questi numeri. Anche i marchi europei premium come BMW e Porsche si distinguono per la loro affidabilità.