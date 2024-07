Come sappiamo bene, la corsa allo sviluppo dei robot umanoidi si intensifica molto negli ultimi anni, diventando un fenomeno a livello globale. Riguardo a questo tema, la Cina ha recentemente presentato un set di linee guida per promuovere uno sviluppo etico e sicuro di questa tecnologia.

Il documento in questione è tema di grandi dibattiti, elaborato da cinque organizzazioni industriali di Shanghai, lo hanno presentato durante la World Artificial Intelligence Conference (WAIC). Le linee guida dell’elaborato mirano a garantire la protezione dei dati, la sicurezza e il rispetto dei valori umani nello sviluppo e nell’utilizzo dei robot umanoidi.

In primis si sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale, ovvero la standardizzazione globale di regole e principi, in modo da promuovere un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita del settore. Inoltre, si enfatizzata la necessità di una formazione etica per gli sviluppatori e di sistemi di gestione delle emergenze.

La Cina ovviamente non è sola in questa iniziativa. Infatti anche altre organizzazioni internazionali, come l’IEEE ad esempio, stanno lavorando alla definizione di standard di sicurezza per i robot umanoidi. La IEEE Robotics & Automation Society ha annunciato da poco la formazione di un nuovo gruppo di studio proprio per contribuire alla stesura di questi principi.

Cosa farà la IEEE Robotics con i robot umanoidi

L’azienda prima citata analizzerà lo stato attuale dei robot umanoidi e svilupperà una roadmap per futuri standard che possano essere adottati da varie organizzazioni a livello internazionale. Notizia che in molti hanno apprezzato visto che la creazione di un quadro normativo chiaro e condiviso è fondamentale. Finalmente si potrà favorire l’adozione dei robot umanoidi in diversi settori, dalla produzione alla logistica, fino all’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità.

I robot che un giorno potremo trovare nelle nostre case stanno diventando sempre più incredibili, con il tempo questi dispositivi diventeranno versatili, con capacità decisamente all’avanguardia e soprattutto saranno anche economicamente accessibili per tutti.