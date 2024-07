Il sotto brand del noto produttore Vivo, ovvero iQOO, ha in serbo per noi numerosi dispositivi per il futuro. Uno di questi nuovi prodotti sarà il nuovo iQOO Z9 Pro, il quale affiancherà gli altri due modelli di questa serie già annunciati qualche tempo fa, ovvero iQOO Z9 Lite e iQOO Z9. Questo modello sarà sicuramente il più prestante del trio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, lo smartphone ha ricevuto l’importante certificazione BIS (Bureau of Indian Standard). Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO Z9 Pro, nuovo top di gamma riceve anche la certificazione BIS

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio iQOO ha ricevuto l’importante certificazione BIS. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Z9 Pro. Quest’ultimo sarà dunque il successore della precedente generazione, ovvero lo scorso iQOO Z7 Pro. Lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello I2305 e sembra che avrà molto in comune con un altro smartphone a marchio Vivo, cioè Vivo T3 Pro 5G.

Nello specifico, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo top di gamma a marchio iQOO sarà dotato di diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 128 GB oppure 256 GB di storage interno. I rumors parlano inoltre della probabile presenza sul fronte di un display con tecnologia SuperAMOLED. Non abbiamo altri dettagli sullo schermo, come diagonale e risoluzione, ma immaginiamo che non mancherà una elevata frequenza di aggiornamento.

Sembra poi che lo smartphone avrà un comparto fotografico degno di nota. Si parla infatti della possibile presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. Insomma, per il momento sono emerse queste piccole ma importanti informazioni sul prossimo top iQOO Z9 Pro. Nel corso delle prossime settimane, comunque, i rumors andranno sicuramente ad intensificarsi.