Volkswagen svela ID. UNYX: svelato il SUV Coupé elettrico

Volkswagen lancerà presto il suo nuovo SUV Coupé elettrico, l’ID. UNYX. Si tratta di un modello che presenta molte similitudini con la Cupra Tavascan. La svolta insita nel modello non è tanto la novità dell’auto in sé ma il fatto che essa sia la prima vettura di un nuovo sottomarchio con il quale la Volkswagen intende introdurre diversi altre auto elettriche nel mercato cinese.

I modelli ID. UNYX saranno distribuiti attraverso una rete di vendita dedicata, dove questi punti offriranno ai clienti una nuova esperienza immersiva del veicolo. Come? La Volkswagen userà tecnologie avanzate come la realtà virtuale e aumentata, rendendo l’acquisto di un’auto un qualcosa di innovativo ed altamente particolare.

Volkswagen punta in alto nel mercato cinese con 34 nuovi modelli

L’ID. UNYX è una chiara espansione della gamma di modelli elettrici ID. in Cina, combinando un design audace e progressivo con una propulsione elettrica sostenibile e un’esperienza utente avanzata, in linea con le tendenze attuali. Volkswagen dovrebbe lanciare altri quattro modelli ID. UNYX entro due anni, inserendo anche SUV e berline nel suo “portafogli”. La strategia è stata realizzata appositamente per la Cina e cercherà di mostrare sul mercato 34 nuove auto entro il 2030. Questo piano include in particolare 16 nuovi modelli elettrici ID., 12 con motori a combustione e sei nuovi ibridi plug-in.

L’ID. UNYX sarà disponibile in due versioni. La versione base avrà un propulsore elettrico dalla potenza straordinaria di ben 286 CV sull’asse posteriore e verrà alimentato da una batteria da 77 kWh. La batteria riuscirà a garantire un’autonomia fino a 621 km. La seconda versione, invece a trazione integrale, avrà due motori elettrici con una potenza maggiore complessiva 340 CV e un’autonomia leggermente ridotta pari a 565 km.

L’ID. UNYX avrà poi uno stile elegante, quasi affilato, con linee “taglienti”. Il lato posteriore sarà caratterizzato da un design di tipo coupé sportivo con una struttura 3D delle luci posteriori a LED, una striscia orizzontale illuminata e la scritta Volkswagen ben in chiaro. Gli intricati elementi LED creano poi un effetto di luce fluttuante intrigante e attrattivo, sottolineando il design progressivo dell’auto elettrica.